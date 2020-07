Mener lysglimt viser en bil like før forsvinningen

Overvåkningsbildene er dårlige, men politiet mener at de viser en uidentifisert bil utenfor Sloraveien 18 minutter før det siste sikre livstegnet fra Anne-Elisabeth Hagen.

Det får TV 2 opplyst.

De aktuelle overvåkningsbildene er fanget opp av et kamera som ligger på andre siden av Langvannet, på nedsiden av eneboligen til ekteparet Hagen.

Bildene, som skal være av dårlig kvalitet, viser flere lys ved Sloraveien 4 denne morgenen.

Slik TV 2 forstår det, mener politiet å slå fast med stor sikkerhet at ett av lysene kommer fra en bil.

HAR BILDER: Kameraet som har fanget opp lysene ligger på denne siden av ekteparets bolig i Sloraveien 4. Foto: Thomas Evensen / TV 2

Det som angivelig er en bil kommer og går klokken 08.56, ifølge TV 2s opplysninger. Den antas å være hvit eller sølvfarget. Bilen kjører mot åstedet og er i bildet i omtrent 20 sekunder.

I den over 40 sider lange rapporten fra Øst politidistrikt fremgår det at videoen kan vise en av to ting:

Bilen kjører mot åstedet, men bruker aldri bremselysene, for det ville syntes.

Bilen rygger mot åstedet med avslåtte lys.

Har rekonstruert

Politiet har brukt mye tid på å rekonstruere situasjonen med ulike kjøretøy i samme værforhold, på samme årstid og samme tid på døgnet. De har blant annet sjekket høyde på lysene og skarpheten, får TV 2 opplyst.

Informasjonen politiet har hentet inn er sjekket opp mot andre kilder, blant annet andre overvåkingskameraer i området.

Etter det TV 2 forstår, er ikke politiet noe nærmere å vite hvem som kjørte bilen, til tross for at alle som var i området rundt Sloraveien den 31. oktober i 2018 er blitt bedt om å melde seg.

Tidspunktet for når bilen angivelig vises på overvåkingskameraet er interessant for politiet, fordi teleloggen til Anne-Elisabeth Hagen viser følgende bevegelser i samme tidsrom:

SAVNET: Anne-Elisabeth Hagen har vært borte siden 31. oktober i 2018. Foto: Politiet / Privat

Klokken 08.56 avsluttet hun en telefonsamtale med en av Tom Hagens ansatte. Samtalen handlet om lønn.

Klokken 09.10 sendte hun en SMS til et familiemedlem.

Klokken 09.14 hadde hun en kort telefonsamtale med et annet familiemedlem. Politiet har betegnet dette som det siste sikre livsbeviset fra henne.

Opplagt av interesse

TV 2 har spurt politiet om de fortsatt jobber med bilsporet, om det anses som relevant og om de med sikkerhet kan slå fast at det er en bil som synes på bildene.

I en e-post til TV 2 skriver politiadvokat Haris Hrenovica følgende:

– Overvåkingsbilder fra området rundt Sloraveien er opplagt av interesse for politiet. Av hensyn til etterforskingen kan vi imidlertid ikke kommentere konkret hva slags overvåkingsmateriale politiet sitter på.

ORDKNAPP: Politiadvokat Haris Hrenovica holder kortene tett til brystet.. Foto: Daniel Sannum Lauten/ TV 2

Tom Hagen, som er siktet for drap eller medvirkning til drap, har selv forklart at han dro på jobben ved 9-tiden denne morgenen. Ifølge VG finnes det et videopptak som viser at ektemannen ankommer jobben på Futurum mellom 09.10 og 09.15.

Politiet har i sin etterforskning brukt mye tid på å kartlegge biler som var i området rundt Sloraveien 4 denne morgenen.

De har også etterforsket grundig rundt en rødfarget BMW X3.

SIKTET: Tom Hagen er siktet for drap eller medvirkning til drap på sin egen kone, men han ble løslatt av Eidsivating lagmannsrett som mente av bevisene ikke holdt til å fengsle ham. Foto: Frode Sunde / TV 2

Åsted Norge har tidligere fortalt historien om vitnet Irene, som mente at hun så en fastbundet kvinne i en slik bil i Ås den 31. oktober i 2018. Senere har en annen kvinne, Gro Eriksen, stått frem og sagt at hun så det samme i Ås.

Til tross for omfattende etterforskning har ikke politiet klart å finne bilen eller slå fast om det var Anne-Elisabeth Hagen som satt i baksetet.

Søker ukjent mann

Nylig gikk politiet ut og offentliggjorde overvåkningsbilder av en mann som beveget seg i området mellom Metro senter og Hjelpemiddellageret på formiddagen den 31. oktober i 2018.

Til tross for at rundt 40 personer har kommet med innspill om hvem mannen kan være, er han fortsatt ikke identifisert.

Politiet mener ikke at han har en rolle i saken, men de vil snakke med vedkommende fordi han var i det aktuelle området i et tidsrom som er interessant for politiet.

I forrige uke fikk Tom Hagen tilbake hyttene sine på Biriåsen og Kvitfjell, men fortsatt jobber politiet med undersøkelser i boligen i Sloraveien.

Han nekter straffskyld og ble løslatt av Eidsivating lagmannsrett etter 11 dager i varetekt. Årsaken er at retten mener at bevisene mot ham ikke gir skjellig grunn til å mistenke han for å drept eller medvirket til drap på sin egen kone.