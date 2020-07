Jubler over nye reiseråd: – Endelig blir det Spania-ferie

RÅDE (TV 2): Søstrene fra Råde, Bente og Lise, var ikke vonde å be, da det ble klart at Spania stod på listen i regjeringens oppdaterte reiseråd.

Fredag formiddag satt søstrene fra Råde, Bente og Lise Jensen klistret til skjermen for å følge med pressekonferansen hvor de nye reiserådene ble presentert.

– Vi er kjempespente! Nå har jeg en veldig god følelse, og jeg tror at de åpner, sier Lise Jensen.

SPENTE: Søstrene Bente og Lise satt klistret til skjermen for å følge med på regjeringens oppdaterte reiseråd fredag. Foto: Live Marie Hagen Wold/TV 2

Søstrene elsker å være i Spania, og har reist til Torrevieja siden 2006. Det føles som hjemme.

Bente kjøpte billett til Spania torsdag kveld, med avreise neste søndag, selv om hun risikerte å måtte gå i karantene ved hjemreise. Lise hadde allerede kjøpt billetter før koronasituasjonen oppstod.

Ingen av søstrene hadde imidlertid tenkt til å bruke billettene, dersom det ikke hadde blitt grønt lys fra regjeringen.



Da det ble klart at Spania stod på listen over grønne land i regjeringens oppdaterte reiseråd, ble søstrene overlykkelige over at begge kunne dra til Spania med god samvittighet.

– Nå må jeg ringe mannen min å si at det blir ferie, for det trodde vi ikke kom til å skje, sier Bente.

Søstrene trodde ikke dette kom til å skje, selv om det var noe de håpte på. De synes reiserådene, som særlig har omhandlet Spania, har vært diffuse.

Nå kan de derimot puste lettet ut, for det blir Spania-ferie på begge søstrene, også i sommer.

Gleder seg til Spania-tur

Søstrene er overlykkelige over at de endelig kan dra ned til sitt andre hjem.

– Vi gleder oss aller mest til å komme ned til den deilige plassen. Vi er blitt veldig glad i Spania, varmen, stranda og maten, sier de.

Lise sier hun ser frem til å komme ned å se til huset og hjemmet sitt igjen. Nå står maling av gjerde og oppfølgingen av hagen på planen.

– Jeg vil bare sitte med verandaen å tenne lys og kose meg. Jeg gleder meg veldig mye, sier Bente.

GLEDE: Søstrene Bente og Lise Jensen gleder seg over at de endelig kan reise til sitt andre hjem i Spania. Foto: Nils Christian Holst Sollie

Søstrene har lagt igjen sommerklærne sine i Spania, og ser frem til å komme ned til varmen igjen.

– Det blir så godt å komme ned til klærne sine igjen, sier Bente.

Tror mange ikke drar

Flere nordmenn har allerede gått ut i ferie. Selv om søstrene er veldige glade for at de endelig kan dra ned til Spania igjen, tror de det er mange som ikke kommer til å dra.

– Jeg tror de eldre kommer til å være hjemme i år, sier Bente.

Lise sier hun tror flere synes det er tryggere å være hjemme, enn å reise utenlands. I tillegg tror Bente at nå når de endelige er forsikret mot viruset, hjelper for de som ønsker å dra.

– Vi vet at det er mange som er redde for å dra, men for oss er ikke det tilfellet. For meg er det like trygt å være her i Norge, som der nede i Spania, sier Lise.

Vil ta forholdsregler

Både Bente og Lise sier de vil ta alle forholdsregler i Spania. I tillegg tror de at reglene vil følges enda strengere opp i Spania.

– Vi er helt sikre på at det trygt der nede. Vi vil ta våre forholdsregler. Vi har eget basseng, så vi kommer til være mest hjemme.

Ifølge søstrene er det svært lite som skal til for å få en bot i Spania.

– Spanjolene er så lydige mennesker, så jeg tror dette kommer til å gå veldig fint, sier Lise.

De er tydelige på at de ikke vil være med på å stenge ned landet igjen, og vil fortsette med de tiltakene som har vært gjeldene de siste månedene.