Alle i karantene etter smittetilfelle i Tromsø testet negativt

12 personer ble testet for koronaviruset, etter å ha vært i kontakt med en person i Tromsø som ble bekreftet smittet, torsdag. Alle testene ga negativt resultat.

Det skriver Tromsø kommune i en pressemelding.

– I går har vi testet fem ansatte og syv beboere på Heracleum, som den smittede har vært i kontakt med. Nå foreligger testresultatene, og alle har gitt negativt resultat, skriver overlege for smittevern i Tromsø, Trond Brattland i en pressemelding.

Karantenen for beboerne opprettholdes likevel i til sammen ti dager, fra søndag 5. juli. Beboerne vil dermed være ute av karantene 15. juli.

I pressemeldingen står det videre at kommunen nå anser at situasjonen på Heracleum er under kontroll.