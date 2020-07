Ringte politiet etter innbrudd - glemte å gjemme cannabisplante

Mannen hadde nettopp kommet hjem etter å ha blitt promilletestet, da han oppdaget at noen hadde gjort innbrudd i hjemmet hans. Mannen varslet politiet om innbruddet, som umiddelbart dro hjem til han.

I mannens hus på Kviteseid i Telemark fant politiet en cannabisplante og 2,3 gram hasj.

Det var TA som først omtalte saken.

Testet

Mannen er dømt for flere forhold som utspilte seg i oktober i fjor.

I dommen står det at mannen en kveld var på fest. Dagen etter festen var mannen blitt så tørst at drakk opp et glass med cola, som han hadde satt på nattbordet kvelden før.

Den samme dagen tok mannen en kjøretur, da han ikke følte seg beruset. Politiet stoppet mannen, og ba om at han tok en blodprøve etter at de fattet mistanke om at mannen var beruset.

Da han kom hjem etter blodprøvetakingen, oppdaget han at noen hadde brutt seg inn i leiligheten hans, hvorpå han ringte politiet.

Skylder på vennen

I resultatet fra blodprøven ble det påvist flere narkotiske stoffer, blant annet store mengder amfetamin.

Det kom senere frem at en venn av mannen hadde puttet amfetamin i colaen som mannen drakk.

Mannen hevdet også at cannabisplanten og hasjen tilhørte vennen.

Dømt

Mannen ble tiltalt for promillekjøring, oppbevaring og dyrking av narkotika, og for to brudd på våpenloven, da mannen også oppbevarte en hagle utenfor våpenskapet, en hagle som han heller ikke hadde tillatelse til å ha.

I en dom fra Vest-Telemark tingrett kommer det frem at mannen er dømt til 30 dagers betinget fengsel med en prøvetid på to år, samt en bot på 10 000 kroner for forholdene. Han mistet også føreretten.

Retten mente at mannen var skyldig i å dyrke cannabisplanten, selv om han hevdet at den tilhørte vennen. Årsakene er at den stod på soverommet hans, og at mye tydet på at den hadde blitt vannet regelmessig. Han ble også funnet skyldig i å oppbevare hasj.

Ifølge dommen var det usikkerhet rundt bevismaterialet i saken. Aktor endret dermed tiltalen om at mannen hadde kjørt med 1,2 i promille, til at mannen hadde kjørt med 0,5 i promille.