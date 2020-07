Regjeringen vil åpne for reiser til de store ferielandene

TV 2 får bekreftet at regjeringen vil åpne for reiser til Frankrike, Spania og Hellas samt noen regioner i Sverige.

Regjeringen har varslet at de vil legge frem nye reiseråd reiseråd på en pressekonferanse fredag klokken 12. Det er knyttet stor spenning til hvilke land som oppfyller Folkehelseinstituttets (FHI) smittekrav.

Ifølge kilder til TV 2, vil regjeringen vil åpne for reiser til Frankrike, Spania og Hellas samt noen regioner i Sverige fra 15. juli. Fra idag av kan nordmenn reise til Storbritannia uten karantene, når de kommer fram.

Ifølge VG vil regjeringen også åpne til Tyskland og Italia.

Dersom smitten i et land øker, vil reiserådene likevel kunne endres raskt. Reiserådene vil oppdateres hver 14. dag.

OPPFYLLER: Modellen viser hvilke områder i Europa og Schengen som Danmark har valgt å åpne for reiser til. Gul farge viser landene som oppfyller smittekravene. Skjermpdump: Statens Serum Institut

Dansk modell?

SVERIGE: Danmark har også valgt å åpne for reiser til deler av Sverige. Skjermdump: Statens Serum Institut

Danmark har åpnet opp for reiser til og fra nesten alle land i Schengen-området. Nabolandet vårt har litt mindre strenge kriterier for å åpne land for reiser. Men TV2 får opplyst at listen over land vil likne på de danske reiserådene. Igår åpnet Danmark for reiser til Skåne, helt sør i Sverige fra i natt av. Tidligere har Danmark tillatt reiser til regionene Blekinge, Västerbotten og Kronoberg. Ifølge den danske listen frarådes nå bare reiser til Portugal og store deler av Sverige.

Utover reiserrådene gjelder disse reglene:

– Det er tillatt å reise på ferie innad i Norge så lenge man ikke bidrar til smittespredning. Er man syk eller i hjemmekarantene, skal man holde seg hjemme.