Flyktet fra militærleir i Eritrea – nå vil han løpe inn medaljer for Norge

Løperen Zerei Kbrom Mezngi (34) ble tvunget til å være i militærleir i syv år. Da han rømte, løp han i to dager for å slippe unna. Nå løper han mot det store OL-målet.

I en solfylt hage i Tananger står Zerei Kbrom Mezngi og tar inn klær fra tørkestativet.

– Jeg trives veldig godt her, sier han til TV 2 med et bredt smil før han går inn i leiligheten.

Livet er enkelt og godt i Sola kommune. Mezngi leier kjellerleiligheten hos et lokalt ektepar, og bruker dagene på å lære seg norsk og trene løping.

– Det er ikke så kjedelig å lese norskbøkene, men det er litt tøft å lære seg grammatikken og uttalen. Men jeg øver hver dag, påpeker han.

Rømte etter syv års militærtjeneste

Men livet har ikke alltid vært lett for Mezngi. Han kom til Norge som flyktning i 2012, før det hadde han vært i militærtjeneste i hjemlandet Eritrea i syv år. Han visste aldri når han ville slippe ut.

– Det var veldig tøft. Alle har lyst å slutte etter ett år, men det bestemmer man ikke selv. Man vet ikke når man er ferdig, for det er det staten som bestemmer, forklarer Mezngi.

Tre år ut i militærtjenesten fikk han én måned fri for å tilbringe tid med familien. Så var det rett tilbake til militærleiren, hvor han ble tvunget til å være de fire neste årene.

– Hvis jeg hadde vært lenger enn det hadde jeg kommet i fengsel. Så det var ikke så lett, forteller Mezngi.

En dag orket han ikke mer.

Mezngi rømte fra militæret. Sjansen bød seg da han skulle på toalettet, som var utendørs. Da han gikk ut, klatret han opp i et tre og ventet til kysten var klar.

I to dager løp han for å komme seg til søsterens hus.

– Hun spurte meg om jeg skulle tilbake til militæret. Jeg sa «nei, jeg skal ikke tilbake. Jeg skal fortsette til Sudan eller Tyrkia».

– Hun var veldig bekymret, men jeg hadde ikke noe annet valg. Etter fire dager ble jeg kjørt til Sudan.

Mezngi tok seg deretter videre til Tyskland, så Sverige, før han endte opp i Norge.

I mars i år ble han norsk statsborger.

– OL og EM er målet mitt

Med et trygt og godt liv i Norge følger løperen sin største drøm, å vinne medaljer med det norske flagget på brystet. 1. juli satte 34-åringen årsbeste tid i verden på 10.000 meter på Fana Stadion i Bergen. Han løp blant annet fortere enn Sondre Nordstad Moen.

Seks andre har løpt fortere enn ham siden det, men han er fremdeles beste europeer så langt i år.

– Favoritt distansen min er 5000 meter, men min tidligere trener i Vadsø sa hele tiden til meg «du er best på 10.000 meter, halvmaraton eller maraton». Jeg sa at det ble altfor langt, men han motiverte meg og sa jeg måtte prøve.

– Jeg prøvde 10.000 meter i Bergen i 2016 og ble nummer tre. Etter hvert skjønte jeg at han hadde rett, sier Mezngi og smiler.

På veggen i stuen henger medaljene han får fått så langt. Men Mezngi har en drøm om flere medaljer, og av stor prestisje.

– OL og EM er mitt mål, understreker han.

– Gull på 10.000 meter i EM kan jeg få, hvis jeg trener skikkelig.

Og trene gjør han. Tre dager i uken står Mezngi opp klokken fem om morgenen for å rekke trening og skole. De andre dagene står han opp klokken seks. Ofte blir det to treningsøkter for dagen.

– Jeg blir glad av å trene, for jeg liker det skikkelig godt, forteller han.

For å nå målene trenger han bedre økonomi. Per nå lever han på støtten han mottar fra NAV.

– Jeg får sosialhjelp, men det motiverer ikke meg. Jeg føler meg litt trist, fordi jeg er frisk, forteller 34-åringen.

– Jeg trenger en sponsor, konkluderer han og ler.