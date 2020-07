Espen (39) mistet gutten sin til kreft. Nå sykler han for at det ikke skal skje med andre

– Det er veldig stort for meg og hele familien min, sier Team Rynkeby-syklist Espen Stenseide.

– Kom igjen, ikke langt igjen nå!

Det pustes og peses tungt opp VM-løypen til toppen av Fløyen. Melkesyren tar noen, mens for andre er dette en rolig tur. Noen får en dytt i ryggen, noen skulle ønske de kunne rykke i fra.

Laget på 15 syklister har alle forskjellige utgangspunkt. I Team Rynkeby Bergen er det nemlig ikke fysisk form som avgjør hvem som får være med på laget.

Tross ulike fysiske forutsetninger for å klatre de 320 høydemetrene, jobber syklistene mot ett felles mål: å samle inn penger til barnekreftforskning.

Mistet sønnen

Hvert år får omtrent 200 unge under 18 år kreft i Norge. I snitt er det årlig 30 norske barn som ikke overlever sykdommen.

I 2016 var Espen Stenseides sønn en av dem som mistet livet.

– Olve var en helt vanlig gutt til han var 18 måneder, men så fikk han en veldig sjelden kreftsykdom. Han var i ganske intens behandling i flere måneder. Han døde da han var to år og ni dager gammel, sier han.

Dagene er tilbake, men faren sier det nok for alltid vil gå opp og ned med humøret og livet. Da hjelper det å ha gode folk rundt seg som har opplevd det samme.

– De andre på laget som har mistet barn har et enormt godt samhold. Laget er sammensatt av veldig mange forskjellige folk. Alle skal opp, og ingen gir seg. Det er helt supert, sier Stenseide.

– Jeg har hørt om Team Rynkeby siden Olve ble syk. Jeg har tenkt i flere år at jeg skulle bli med, men i år var jeg klar.

– Fantastisk tur

Klubben ble stiftet av en gjeng dansker som sto igjen med penger etter å ha syklet hele veien til Paris for å få med seg innspurten av Tour de France i 2002. Da turen var over hadde de penger igjen som ble donert bort til kreftsyke barn. Det ble konseptet for den nye sykkelklubben.

Nå har klubben ni lag i Norge som alle sykler for å få inn penger til veldedige formål. I sommer sykler Stenseide for Team Rynkebys lag i Bergen til inntekt for barnekreftforskning.

Etter planen skulle laget sykle fra Oslo til Paris, men det ble stoppet av koronaviruset. Da vartet syklistene opp med et vestnorsk alternativ, en tur fra Ålesund til Austevoll utenfor Bergen.

– Det har vært en fantastisk tur. Syklistene har vært utrolig flott hele veien, sier lagkaptein Lars Garen på toppen av Fløyen.

– Vi hjelper hverandre

Laget består på vestlandsturnéen av et team på 21 personer med 15 syklister. Seks personer er med som støttespillere og service.

En av lagets viktigste er Tom Sell Dyngeland som gikk fra service til syklist etter en skade på kaptein Garen. 50-åringen har dermed fungert som en slags kaptein på turen.

Han mistet datteren Rikke for ni år siden. At flere på laget kan relatere til samme situasjon, bidrar til et sterkt samhold, mener kapteinen.

– For meg og konen og datteren min som også er med på turen, er dette medisinen. Treningen, å være ute i naturen... Det har vært medisinen for oss, sier Dyngeland og legger til:

– Vi hjelper hverandre. Vi har tunge dager, vi har tunge dager på sykkelen, og da er vi der og hjelper hverandre med en hånd i ryggen. Enten om det er følelser i sving eller om det er tøft oppover en bakke. Det har vært veldig bra.

Tone Linn Knutsson har ikke mistet noen til barnekreft, men saken har også fått stor betydning for syklisten.

– Jeg kunne ingenting om det da jeg gikk inn i det. Men jeg har blitt kjent med disse som har mistet barn og fått historiene deres.

– Det er tabu å snakke om at barn for kreft. Barn skal ikke ha kreft. Det blir helt feil, sier hun.

Donert millioner

Så langt har laget fått inn over halvannen million kroner på turen fra sponsorer og publikum. 125.000 kroner av de midlene er kommet fra folk som ønsket at laget skulle ha en logo med Olve på drakten.

– At vi sykler med Olve på brystet... Det betyr utrolig masse for hele familien min, sier Stenseide.

I tillegg til penger har sykkellaget besøkt barneavdelinger på sykehus i Ålesund, Førde og Bergen med gaver, for eksempel iPader. Sykehusbesøkene har gjort inntrykk.

– Det er jo det vi jobber for. For syke barn. Å komme inn der... Det er da vi som har mistet noen kanskje føler på de følelsene som vi har sittet med tidligere, sier en følelsesladd Dyngeland om besøkene.

Team Rynkeby samler årlig inn flere millioner kroner fra de forskjellige lagene. I 2019 samlet klubben donerte klubben bort 106,7 millioner kroner til veldedige formål. 12,7 millioner kroner gikk til Barnekreftforeningen i Norge i fjor.

Mål om Paris

Årets tur har gitt mersmak for Stenseide. Naturopplevelsene, samholdet og sykkelturene er blitt et minne for livet.

Nå ønsker syklisten å bli med på flere av Team Rynkebys turer for å bidra til å samle inn penger til forskning på barnekreft.

Målet for neste år er allerede satt. Da skal Fløyen bytter ut med Champs-Élysées.

– Jeg er nok med neste år også. Da blir det nok Tour de Paris, konkluderer syklisten med et smil, vel fremme på toppen av Fløyen.