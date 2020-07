– Nå er det god stemning i nord

SOMMARØY (TV 2): Daglig leder Ketil Voll på Sommarøy Sea Family er veldig glad for at man nå åpner opp for at turister fra blant annet Tyskland.

På fredagens pressekonferanse ble det klart at nordmenn igjen kan få reise til og fra store deler av Europa.

Der presenterte regjeringen hvilke europeiske land som oppfyller norske smittekrav, altså hvilke land nordmenn kan reise til uten karantene, og fra hvilke andre land Norge kan få turistbesøk på samme vis. Dette vil være gjeldende fra onsdag 15. juli, ifølge Helse Norge.

FULGTE SPENT MED: Ketil Voll ble glad over at man nå åpner opp for store deler av Europa, og spesielt for tyske turister. De utgjør nemlig en stor del av omsetningen i selskapet. Foto: Tobias Kvalvik Henriksen / TV 2

Jubel i nord

På Sommarøy i Tromsø kommune fulgte Ketil Voll spent med på fredagens pressekonferanse.

Han er daglig leder på Sommarøy Sea Family, et utleiefirma for leiligheter og fiskebåter. For ham er de tyske turistene viktige, da de utgjør omtrent halvparten av omsetningen i selskapet.

– Dette var bra! Nå ble vi ordentlig glad, sier han til TV 2 minutter etter bekreftelsen kom.

– Jeg kjenner jeg ble lettet av denne beskjeden. Så lett at jeg kunne løpt opp fjellet, legger han med et bredt smil om munnen.

Videre forteller han at det er fantastisk at det nå åpnes for Tyskland, som er deres hovedmarked.

– Vi har også fått meget positive reaksjoner fra tyske turoperatører, sier han.

Men det er med skrekkblandet fryd. Han forklarer at Sommarøy befinner seg i en landsdel der smitten har vært minimal.

– Man vet aldri hva som kommer ut av dette. De kan jo bringe med seg smitte. Gjør vi det på den måten vi er anbefalt å gjøre det, så skal dette gå bra, sier han.

Voll sier de har hatt strenge smittevernregler, og det er ingen grunn til å slappe av nå, mener han.

– Vi skal ha et stramt tau hele veien, og fortsette med det vi har gjort de siste månedene. Kanskje vi til og med skal bli strengere med vasking og avstandsregler, sier han.

Gleder seg til at turistene kommer

De siste månedene har vært spesielle for Voll og Sommarøy Sea Family. Normalt sett har de flust av turister på denne tiden, men nå er det så og si tomt.

– Det er ikke sånn det skal være. Nå ser vi fram til at de kommer, sier Voll til TV 2.

FARGEKODET: -Dersom du kommer til Norge fra et "grønt område", slipper du karantene. Dersom du kommer til Norge fra et "rødt område", må du i karantene, opplyser FHI i en pressemelding Foto: FHI

– Ikke en oppfordring til å reise

Hvilke land som får status som «grønne» vil være avhengig av smittesituasjonen, og UD vil gjøre unntak fra det globale reiserådet for det aktuelle landet når det er innenfor FHIs kriterier for akseptabelt smittenivå.

Men FHI har en klar oppfordring:

– Grønt land betyr ikke en oppfordring til å reise, uttalte assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad under pressekonferansen.