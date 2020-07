Elin og Jan Harald kan endelig få besøk av barnebarna igjen

MARBELLA, SPANIA (TV 2): Elin og Jan Harald gleder seg over at nordmenn endelig kan feriere i Spania igjen: – Vi savner familie og venner.

Fredag ble det klart at regjeringen åpner opp for reise i store deler av Europa.

Paret Elin og Jan Harald bor i Marbella i Spania. De ble veldig glade for at det endelig ble grønt lys for nordmenn til å dra til Spania.

– Vi håpte veldig på at dette skulle skje. Vi savner venner og familie, barn og barnebarn, så dette gjorde oss veldige glade, sier Elin.

Jan Harald tror det er mange som vil komme ned til landet.

– Det er mange som har hus her, så det er jo supert for dem at det ble slik. Jeg tror mange har utsatt reisen litt, og har vært litt på vent, sier han, og legger til:

– Vi vet det er mange som sitter i en annen situasjon nå, enn hva de vanligvis ville gjort. Man står litt friere. Det er nok noen som kikker på flybilletter i kveld.

Bransjer trenger turister

Ifølge TV 2s reporter var det svært annerledes å lande på flyplassen i Spania, enn hva han har opplevd tidligere.

– Vanligvis ville det vært helt texas på flyplassen i Malagá, men nå var det helt rolig. Og istedenfor folk som ventet på taxi, var det køer av taxier som ventet på passasjerer, forklarer han.

Både restauranter, barer og butikker håper nå på at norske turister igjen skal returnere til landet.

Elin sier det er liten tvil om at hotell- og restaurantbransjen trenger turister. Paret jobber selv i eiendomsbransjen, noe som er på full fart oppover.

Tøffe krav

Nå er livet endelig på vei tilbake til normalen for paret, samt resten av spanjolene. Men når det stod på som verst var Elin og Jan Harald usikker på hvor lenge situasjonen ville vare.

– Vi satt så og si innelåst i elleve uker her. Heldigvis hadde vi huset og hagen vår, som vi kunne bevege oss ut i. Men utenfor portene var det tøffe krav, sier Jan Harald.

– Kun én av oss kunne gå ut å handle, i tillegg måtte man vise frem kvittering fra handleturen. Det var tøft å se folk som skulle passe på i gatene, væpnet. Det er vi jo ikke vant med fra Norge.

Da situasjonen stod på som verst var de usikre på hvor lenge dette ville vare.

– For alt vi visste kunne det jo vare i årevis. Heldigvis ble det bare med noen måneder, sier han.

Selv om det har vært en spesiell periode, føler de seg trygge på at det var riktig å stenge ned.

Nå gleder paret seg til å endelig få se barna og barnebarna sine igjen.

– Jeg skal ringe rundt og oppfordre alle til å bestille billetter, sier Elin.

Smitte kan blusse opp

Med flere turister som ferierer i landet kan man risikere at smitten blusser opp igjen. Ifølge paret har spanjolene blitt flinke til å passe på og å bruke maske og antibac.

– Vi er vant med å bruke masker og slikt. Da må de som kommer også lære seg det, slik at vi kan være trygge, sier Elin.