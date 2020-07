Gir grønt lys for reise til og fra store deler av Europa

Fredag fortalte regjeringen at det åpnes for karantenefri reise til flere europeiske land. Men store deler av Sverige er fortsatt vurdert som «rød» sone.

Justis- og beredskapsminister Monica Mæland og næringsminister Iselin Nybø la fredag fram regjeringens oppdaterte reiseråd under sin pressekonferanse om koronasituasjonen.

– I praksis stengte Norge ned 12. mars, og takket være en fantastisk dugnad har vi nå begynt å få kontroll. Det gjør at vi kan åpne opp litt etter litt, sier Mæland på pressekonferansen.

Gjelder fra neste onsdag

Der presenterte de hvilke europeiske land som oppfyller norske smittekrav, altså hvilke land nordmenn kan reise til uten karantene, og fra hvilke andre land Norge kan få turistbesøk på samme vis. Dette vil være gjeldende fra onsdag 15. juli, ifølge Helse Norge.

Den siste tiden har alle som kommer til Norge fra utlandet, med Danmark, Finland og Island som unntak, blitt ilagt en hjemmkarantene på ti dager. Siden 14. mars har Utenriksdepartementet frarådet reiser som ikke er strengt nødvendige, og i etter stoppet også passasjertrafikken fra og til Norge.

Hvilke land som får status som «grønne» vil være avhengig av smittesituasjonen, og UD vil gjøre unntak fra det globale reiserådet for det aktuelle landet når det er innenfor FHIs kriterier for akseptabelt smittenivå.

Men FHI har en klar oppfordring:

– Grønt land betyr ikke en oppfordring til å reise, uttalte assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad under pressekonferansen.

Har klargjort pakketurer

I forkant av at den nye listen ble presentert, har turoperatører klargjort seg for pakketurer til Hellas, og den norske reiselivsbransjen har også ventet at tyske turister skal komme så kjapt det lar seg gjøre.

Turoperatørene Apollo og TUI var så sikre på at Hellas var blant dem som ble åpnet fra 15. juli at de har satt opp charterfly til Kreta og Rhodos neste helg.

– Vi har store forhåpninger til at de åpner opp. Det har også våre nordiske naboer og andre land gjort, så vi forventer at også Norge gjør det samme, sa kommunikasjonssjef i TUI, Nora Aspengren, til TV 2 tidligere denne uken.

NHO reiseliv ventet også at Tyskland ville bli åpnet for, ettersom smittetall i forhold til befolkningstall er lavt.

Åpnet store deler av Europa

Fredag lanserte regjeringen sitt kart over hvor man kan og ikke kan reise. Landene som de vurderer som «grønne» i dag er:

FARGEKODET: -Dersom du kommer til Norge fra et "grønt område", slipper du karantene. Dersom du kommer til Norge fra et "rødt område", må du i karantene, opplyser FHI i en pressemelding. Foto: FHI

Belgia

Danmark

Estland

Finland

Frankrike

Færøyene

Grønland

Hellas

Irland

Island

Italia

Kypros

Latvia

Liechtenstein

Litauen

Malta

Nederland

Polen

Slovakia

Slovenia

Spania

Storbritannia

Sveits

Tsjekkia

Tyskland

Østerrike

Regionene Blekinge, Kronoberg og Skåne i Sverige.

Samtidig fraråder UD reiser til Bulgaria, Kroatia, Luxembourg, Portugal, Romania, deler av Sverige og Ungarn. Reiser hit vil medføre innreisekarantene når man kommer tilbake til Norge.

– Flere har tatt til orde for at vi skal åpne raskere og mer. Men det er viktig at viruset fortsatt har en global vekst, og at det fortsatt skjer smitte i Norge. Hver åpning øker risikoen for at flere blir smittet, sier Mæland.

Her er FHIs kriterier Færre enn 20 bekreftede tilfeller per 100.000 innbyggere de siste to uker (vurdert på landnivå).

Færre enn 5 prosent positive prøver i snitt per uke siste to uker.

I tillegg gjøres en helhetsvurdering av landene, basert på trender i smittetallene og annen relevant informasjon.

Vurderingen kan gjøres på regionnivå når det er mulig for helsemyndighetene å gjøre gode og helhetlige smittevernfaglige vurderinger om smittepresset i enkeltregioner, men per nå gjelder dette bare nordiske land. Kilde: Folkehelseinstituttet/NTB

Hun viser til at det blant annet er registrert 65.000 nye tilfeller i USA det siste døgnet og at den japanske storbyen Tokyo også har registrert mye rekordsmitte siste døgnet.

Under pressekonferansen sa Frode Forland, fagdirektør hos FHI, at man må forberede seg på at det kan komme en smitteøkning som følge av de nye reisereglene.

Ny vurdering hver 14. dag

Det er Folkehelseinstituttet (FHI), som har fastsatt smittekriteriene, og de vil ifølge Helse Norge oppdatere sin oversikt over hvor det er greit å reise uten å gjennomføre karantene minimum hver 14. dag.

– Hvis smittesituasjonen endrer seg mens du er i utlandet, slik at landet på nytt omfattes av Utenriksdepartementets (UD) reiseråd og det innføres krav om karantene ved innreise fra området du oppholder deg i, er rådet å reise hjem. Du vil da ilegges 10 døgn reisekarantene etter ankomst til Norge, skriver Helse Norge på sine nettsider.

FHI har i forkant av pressekonferansen, der deres nye råd ble kjent, skrevet på sine nettsider at smittesituasjonen i Europa endrer seg raskt, og at det derfor er viktig å følge med på UDs nettsider om du vil holde deg oppdatert.