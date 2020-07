Advarer United-fansen: – Han blir nok dårligere enn han er nå

TV 2-ekspert har ingen tro på at Mason Greenwood (18) kan opprettholde uttellingen.

Manchester Uniteds stjerneskudd Mason Greenwood har herjet med motstanderne etter koronapausen. 18-åringen har scoret fire mål på de tre siste kampene.

Mot Aston Villa ble det mer jubel. Like før pause prikket han ballen i mål med høyrefoten.

– NASA ringte. De vil ha raketten tilbake. Har du sett for en avslutning, utbrøt en begeistret Jon Børrestad i Premier League-studio.

Greenwood har fått mye tillit av Solskjær etter oppstarten. Han har gjort plassen på høyrekanten til sin egen. Sammen med Bruno Fernandes, Marcus Rashford og Anthony Martial utgjør han er firerbande som har fått Manchester United-fansen til å drømme om tittelkamp allerede neste sesong.

Men TV 2-ekspert Erik Thorstvedt advarer fansen mot å tro at Greenwood-treet vil vokse inn i himmelen.

– Han kan ikke bli så mye bedre enn han er nå. Han blir nok heller litt dårligere enn han er nå. Greenwood overscorer enormt. Det er umulig å opprettholde snittet han har nå. Ut fra de kampene han har spilt er det nesten umulig å opprettholde det. Det må folk være klar over, sier Thorstvedt i TV 2s Premier League-podkast.

Greenwood står med ni Premier League-scoringer denne sesongen. Han skulle scoret 2,55 mål ut fra størrelsen på sjansene han har kommet til. Kun Pierre-Emerick Aubameyang er foran Greenwood på listen over spillere som overscorer.

– Enormt tilslag

Thorstvedt nevner Daniel James, Teemu Pukki og Tammy Abraham som spillere som i en periode omtrent traff på alt.

– Forventede mål er en bedre indikator for fremtiden enn hvor mange mål du scorer. Man scorer ikke ni mål når man burde scoret 2,55. Det viktigste for en spiss er ikke å overscore sin xG (forventede mål), men å ha en høy xG. At en spiss kommer til mange sjanser er en mye bedre indikator på hvor mange mål man kommer til å score. Hvis man fortsetter å komme til gode sjanser, vil en god spiss fortsette å score. Hvis man sliter med å komme til sjanser vil man av og til overscore veldig, slik Greenwood gjør nå. Men du greier ikke det i lengden, sier Thorstvedt.

Den tidligere landslagskeeperen har i likhet med alle andre latt seg imponere over Greenwoods evne til å komme til avslutninger.

– Det som er fint er at han skaper en del av disse situasjonene selv. Når han mottar ballen, som det andre målet hans mot Bournemouth, er det i utgangspunktet ikke farlig. Måten han drar seg til siden på... Han skaper alt selv. Når man har det enorme tilslaget med begge bein kommer han til å score veldig mange mål, men ingen må tro at han kan fortsette å score på den måten. Det gjør han ikke. I hvert fall ikke gjennom hele karrieren, mener han.

– Solskjær sier Greenwood er den råeste avslutteren han har sett, og han har sett mange. Kanskje han kommer til å ligge høyere rett og slett fordi han er den råeste avslutteren, skyter kommentator Endre Olav Osnes inn.

– Problematisk å kjøpe Sancho

I januar var Manchester United på spissjakt. Odion Ighalo kom inn porten på Old Trafford. Nå prates det om flere offensive forsterkninger i sommer. Blant andre er Jadon Sancho hyppig nevnt. Thorstvedt er ikke sikker på at Sancho er like nødvendig nå.

– Du har tre mann som kan spille spiss. Solskjær har alternativer. Skal de bruke én milliard på Jadon Sancho? Tim Sherwood tvitret at Grealish-avtalen var i boks. Det er nok lurt å fylle på litt, men det blir problematisk å kjøpe Sancho. Hva skal de da gjøre med Greenwood? Men man trenger flere gode spillere. De aksepterer å bli rotert på med så mange kamper, sier Thorstvedt.

Med fire kamper igjen har Manchester United Champions League-skjebnen i egne hender. Det var ikke gitt i slutten av januar. Southampton (h), Crystal Palace (b), West Ham (h) og Leicester (b) gjenstår. Thorstvedt mener Solskjær har gjort en svært god jobb den siste tiden.

– Solskjær skal ha ros. Det var en bølge av negativitet. Han jobbet bak lukkede dører for å få ting på plass. Det er vanskelig å snu det, men han greide det.