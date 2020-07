Ahmed var vitne til at nevøen druknet: – Du ser noen dø, men så får du ikke gjort noe

I 2017 druknet tre personer i det som skulle være en fin båttur. Ahmed Issack var med på turen som utviklet seg til et mareritt.

– Jeg får hele bildet tilbake. Jeg husker det som om det skjedde i går. Vi som var i ulykken har bildet bak i hodet hele tiden. Det blir ikke borte, sier Ahmed Issack (25).

Den 12. oktober 2017 var fem gutter fra flyktningmottaket og en norsklærer på vei til en hytte i en liten båt på Seljordsvannet i Vestfold og Telemark.

Det som startet som en fin tur, endte i et mareritt: En bølge som slo inn over den lille båten, som gjorde at alle havnet i vannet.

Ahmed og tre andre kom seg i land på egen hånd.

Det gjorde ikke Mohamed Abdi (20) og Aslan Omer (19). Da hoppet læreren Gunhild Egenæs (53) tilbake i vannet for å redde de to ungguttene.

I redningsforsøket druknet også Egenæs.

– Alle i familien tenker det samme. Det er en stol ved bordet som han pleide å sitte på, men den er tom, sier Ahmed.

Panikken

Tre år senere forteller Ahmed hva som skjedde i den forferdelige ulykken.

– Jeg og en annen satt foran, to i midten og så satt Gunhild og Mohamed bak. Da vi kom rundt svingen rett ved fjellet, så blåste det plutselig opp og vi tok inn vann foran på båten. Da sank båten iløpet av sekunder, forteller Ahmed.

BERØRT: Ahmed Issack, onkelen til avdøde Mohamed Abdi, var om bord i den lille båten som kantret. Tre år senere forteller han om hva som skjedde høstdagen i 2017.. Foto: Kristin Grønning / TV 2

Kun 15 meter fra land ble han vitne til at nevøen druknet.

– Det ble fullstendig panikk. Det som gikk i tankene våres var å redde sitt eget liv. Selv om vi kunne svømme, så var det vanskelig å holde hodet over vann fordi bølgene kom over oss, forteller Ahmed.

Han var den første klarte å svømme i land. Umiddelbart hjalp han to andre opp av vannet.

Selv om Mohamed hadde redningsvest og Aslan kunne svømme, druknet de i panikken som oppstod.

Smertefull beskjed i telefonen

Etter at Ahmed og de andre hadde kommet seg trygt i land, løp han bort til nærmeste person for å få mer hjelp.

Minutter senere fikk faren til Mohamed en telefon.

OMKOM: Mohamed Abdi (20) var én av tre som omkom i ulykken i 2017. Foto: Kristin Grønning

– I telefonen sa Ahmed at det hadde vært en ulykke, og de visste ikke hvor sønnen min var. Kanskje var han i live, kanskje hadde han druknet, forteller Mahamud Abdi, faren til Mohamed til TV 2.

Timer senere fikk han en ny telefon. Denne gangen var det fra politiet.

– Jeg satt meg i bilen og kjørte til sykehuset i Oslo. Da jeg kom frem, så jeg Mohamed. Han var død, sier Abdi.

Overrepresentert gruppe

Tall TV 2 har fått fra Redningsselskapet viser at unge med minoritetsbakgrunn er overrepresentert i drukningsulykker.

Av de i alderen 8-25 år som druknet med døden til følge i bading fra årene 2017 til 2019, hadde ni av tolv minoritetsbakgrunn.

– Dette er alvorlig, og noe vi må ta på alvor, sier Tanja Krangnes, fagansvarlig for drukning i Redningsselskapet.

ALVORLIG: Hver sommer gruer Tanja Krangnes seg til å registrere antall drukningsulykker. At minoritetsbakgrunn er så høyt representert i dødsulykker på sjøen er skremmende, sier hun. Foto: TV 2

Hva som er den direkte årsaken til de dystre tallene, er usikkert.

– Undersøkelser viser at de med foreldre fra asiatiske og afrikanske land svømmer dårligere enn andre tiåringer, forteller Krangnes.

– Mange kommer fra land hvor de ikke har samme forhold til tur i båt, tur langs vann og bading. I tillegg er det mange med foreldre som ikke kan svømme, og det er jo ofte fra foreldre man lærer å svømme, utdyper hun.

Far: – Kun vann i brønner

Faren til Mohamed, Mahamud Abdi (46), har etter ulykken skjønt hvor viktig det er å kunne svømme.

Familien kommer opprinnelig fra Somalia. De flyktet fra hjemlandet og videre til Kenya, hvor de bodde fem år i flyktningleir før de kom til Norge i 2013.

– Det eneste som var av vann der vi var, var en liten brønn. Det sier seg selv at man ikke kan lære å svømme i brønner, sier Abdi.

TRIST: Fra verandaen i Bø kommune kan de se bort på kirkegården hvor Mohamed ligger. Foto: Kristin Grønning / TV 2

– Lærer barna å svømme

Tobarnsfaren tar med ungene jevnlig til strender for at de skal lære å svømme.

– Etter ulykken sa kona mi til meg at jeg måtte lære barna våre å svømme. Det er viktig. I denne ulykken kunne det for eksempel hjulpet mye å kunne svømme, sier Abdi til TV 2.

Ahmed skulle ønske han kunne gjort noe for å redde nevøen sin under ulykken.

– Du ser folk som dør, men så kan du ikke gjøre noe. Det er ikke som i basseng, det er kaldt, det er bølger og kanskje man ikke ser noe fordi det er mørkt, sier Ahmed.