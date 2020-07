Delte overvåkningsbilder av savnet «Glee»-stjerne

For to dager siden ble det kjent at «Glee»-stjernen Naya Rivera var savnet etter en båttur i Lake Piru i den amerikanske delstaten California.

I 17-tiden lokal tid onsdag ble Riveras fire år gamle sønn funnet alene i en leiebåt på den kunstige innsjøen. Ifølge Los Angeles Times behandler letemannskapene saken nå som en drukning, og at de antar at hun har mistet livet. Torsdag deltok over 80 personer i leteaksjonen torsdag. Samtidig ble innsjøen stengt ned.

Sønnen funnet sovende

Ifølge Fox 11 Los Angeles lå sønnen og sov i båten iført redningsvest da han ble funnet, en time etter at leieperioden på båten de brukte gikk ut, og båtselskapet sendte ut mannskap.

Ifølge TV-stasjonen har sønnen fortalt at moren hoppet uti for å svømme, og at hun aldri kom tilbake til båten.

– Han ga nok informasjon til etterforskerne til at vi kunne konkludere at moren aldri kom opp av vannet, sier Kevin Donoghue ved det lokale sheriff-kontoret.

Politiet anser hendelsen som en ulykke, og mistenker ikke noe kriminelt, skriver Fox 11 Los Angeles.

Delte overvåkningsvideo

Nå har Ventura County Sheriff's Office lagt ut en 16 minutter lang overvåkningsvideo, som viser de siste kjente bildene av Rivera, og viser hun og sønnen som beveger seg fra parkeringsplassen i området mot leiebåten de senere brukte på innsjøen.

Til TMZ opplyser nødetatene at det er vanskelig å søke i innsjøen, og at en kun greier å se mellom 12-23 centimeter ned i vannet. Politiet forventer at det vil ta mellom syv til ti dager før kroppen hennes flyter til overflatten, skriver nettstedet.

Kjent fra cheerleader-serie

Rivera er mest kjent for rollen som «Santana Lopez» i cheerleader-serien «Glee», men har også spilt i «CSI: Miami», «Baywatch», «The Royal Family» og nylig i «Step Up: High Water».

just the two of us pic.twitter.com/wCunAlGJ1B — Naya Rivera (@NayaRivera) July 7, 2020

33-åringen og barnefaren Ryan Dorsey gikk fra hverandre i 2018 og har delt foreldrerett. I november 2017 ble Rivera arrestert for å ha utøvd vold mot Dorsey. Den daværende ektemannen filmet voldsepisoden og ga opptaket til politiet. Hun ble senere kausjonert ut av svigerfaren. Parets sønn var da to år gammel.

«Glee»-skuespilleren har tidligere vært forlovet med rapperen Big Sean, men paret brøt forlovelsen i april 2014 etter kun seks måneder.

Tirsdag denne uken delte skuespilleren et bilde av seg selv og sønnen på Twitter og Instagram, med teksten «bare oss to».