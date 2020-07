Fotballryktene: Real Madrid klar med Mbappé-bud

Real Madrid planlegger å kjøpe PSGs vidunderspiss Kylian Mbappé. Det skriver Sport. Franskmannens kontrakt går ut i 2022 og det er usikkert om 21-åringen ønsker å forlenge avtalen med hovedstadsklubben. Koronapandemien har redusert muligheten for millioninvesteringer fra Real Madrid sin side. Klubben ønsker heller å vente et år før de tar for seg noe på overgangsmarkedet.

Manchester City-manager Pep Guardiola vurderer å hente Bayern Münchens venstreback David Alaba. De lyseblå er desperat etter å forsterke stallen ytterligere og har funnet ut at venstreback-posisjonen er der det skorter mest. Det skriver Mirror.

Inter Milan ønsker å signere Chelsea-duoen Emerson Palmieri og Olivier Giroud. Det melder Goal.

Kai Havertz har bestemt seg for å signere for Chelsea. London-klubben er klar til å legge inn et bud på over 1 milliard kroner for det tyske stjerneskuddet. Det skriver Daily Mail.

Real Madrid er klar til å lytte på tilbud for den serbiske spissen Luka Jovic. Serberen har fått minimalt med spilletid for Zinedine Zidane sine menn, og har nå fått en prislapp på litt over 367 millioner kroner. Det hevder Marca.

Ole Gunnar Solskjær skal ha gitt beskjed om at han ønsker en høyrefotet angriper – med Jadon Sancho som nummer én på ønskelisten. I tillegg har Solskjær etterspurt en ny spiss og midtstopper. Det skriver Telegraph.