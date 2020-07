Zuccarello før NHL-oppstarten: – Blir et annerledes sluttspill

– Det er fint å være tilbake igjen. Det blir spennende å se hvordan det blir når vi starter opp igjen for fullt, sier Zuccarello til NTB fra Minnesota, der laget gjør de siste forberedelsene før det hele braker løs 1. august i Toronto og Edmonton.

26. juli ankommer lagene de to storbyene Toronto og Edmonton, før det utvidede sluttspillet starter like etter.

«Zucca» skal forsøke å hjelpe Minnesota-laget til sluttspillet. Aller helst håper laget å avansere minst en runde, noe de ikke har gjort siden 2014/15-sesongen. Etter kun 37 seirer på 82 kamper i grunnserien ble det ikke engang sluttspill på Wild forrige sesong.

For at alt skal gå som planlagt i restarten, vil NHL teste spillerne ofte. Spillerne skal testes 48 timer før de starter opp med treningsleir med sine respektive lag. Deretter skal de så testes annenhver dag etter det.

Zucca: Følger instruksjonene

Det vil også bli foretatt sjekk av spillernes kroppstemperatur og mulige symptomer minst to timer før spillerne ankommer ishallen der lagene skal spille.

Det er ikke noe problem for Zuccarello.

– Jeg følger bare de instruksjonene jeg har blitt fortalt at jeg skal forholde meg til, sier han.

Han slår fast at årets sluttspill blir av den uvanlige sorten.

– Vi må bare omstille oss til at dette blir et annerledes sluttspill. Jeg har sett en del fotball og merker stor forskjell på trykket når publikum ikke er til stede.

37 målpoeng

Ishockeyproffen signerte for Minnesota-laget i juli 2019. Han sto med 15 mål og 22 målgivende pasninger før sesongen ble satt på vent i starten av mars.

– Hockeymessig var det tøft å komme i gang med Wild. Jeg fikk en annen rolle i et nytt lag. Det tok lenger tid enn jeg hadde tenkt, sa Zuccarello til NTB i april.

Hvis alt går etter planen vil vinneren av Stanley Cup-trofeet kåres den første uka i oktober. ESPN skriver at sesongen skal være ferdig senest 2. oktober, og at 2020/21-sesongen starter 1. desember. Det er rundt to måneder senere enn normalt.

