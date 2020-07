Bolivias president har korona

Bolivias midlertidige president Jeanine Añez opplyser at hun har testet positivt for koronaviruset.

Añez sier på Twitter at hun føler seg bra og at hun vil fortsette å jobbe mens hun er i karantene.

Tidligere er det meldt at den bolivianske helseministeren Eidy Roca har testet positivt for viruset.

Ministeren for presidentkontoret, Yerko Núñez, er lagt inn på sykehus med smitte, og gruveminister Jorge Fernando Oropesa har også testet positivt.

Bolivia har registrert over 42.000 tilfeller av koronasmitte og 1.500 dødsfall.

Bolsonaro: – Jeg føler meg bra

Brasils president Jair Bolsonaro, som har blitt smittet av koronaviruset, sier han føler seg «veldig bra».

Presidenten dukket opp i et direktesendt Facebook-video fra boligen sin torsdag, der han fastslo at han nå føler seg «veldig bra». Han sa at han etter at han begynte å føle seg dårlig mot slutten av forrige uke, begynte å ta hydroksyklorokin hver dag.

– Jeg tok hydroksyklorokin. Det fungerte, og jeg er fin, sier Bolsonaro.

Verken Verdens helseorganisasjon (WHO) eller eksperter på koronaviruset mener at hydroksyklorokin virker mot viruset, men tvert imot kan være farlig for dem som har hjerteproblemer.

Venezuelas sosialistleder har korona

Lederen for Venezuelas sosialistparti, Diosdado Cabello, har kunngjort at også han er smittet av koronaviruset.

Cabello, som regnes for å være president Nicolás Maduros høyre hånd, tvitret torsdag at han er i karantene og får behandling.

Offisielt har Venezuela betydelig færre tilfeller av koronasmittede enn andre land i Latin-Amerika, selv om det har vært en økning den siste tiden. Eksperter tror mørketallene er store.

Venezuela er et av landene i verden som er dårligst forberedt på en pandemi, med et helsestell i ruiner og stor mangel på vann, elektrisitet og medisiner i sykehusene.

