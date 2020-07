Rosenrøde dager for Pogba: – Det er vakkert

Men Paul Pogba innrømmer at han har vært irriterende mens skademarerittet stod på.

Fra endeløse spekulasjoner om overgang og langtidsskader, har brikkene falt på plass for Manchester United-stjernen etter koronapausen.

Nå har han startet tre kamper på rad for et høytflyvende Manchester United. Etter 3-0-seieren over Aston Villa var det en sprudlende Pogba som stilte opp til intervju med Sky Sports.

– Det vi gjør nå er vakkert. Det er vakkert å høre gode ting om oss. Det er en god følelse, sier franskmannen, og understreker at det bare er én ting som gjelder: Å fortsette i samme spor.

Mot Aston Villa scoret han attpåtil sitt første mål for sesongen. Pogba mottok ballen rett utenfor 16-meteren, la ballen til rette og skrudde den lekkert forbi forsvareren som kom opp i press.

– Jeg har ventet på denne. Jeg er veldig fornøyd med å hjelpe laget så mye jeg kan, sier 27-åringen.

– Og jeg er veldig glad for at gutta tok meg tilbake etter den alvorlige skaden, at de fortsatt hadde troen på meg og stolte på meg. Jeg har vært irriterende, og det kan de fortelle deg, fortsetter han lattermildt.

– Men det har vært til det beste. Og vi må fortsette, for det er mye jobb igjen å gjøre.

Pogba har ett år igjen av kontrakten med de røde djevlene. Manchester United har imidlertid en klausul som gjør at de kan forlenge den med ett år til, ifølge The Times. Den britiske avisen vil dessuten ha det til at Ole Gunnar Solskjær forventer at Pogba vil forlenge den nåværende avtalen.

Fra Solskjær har ordlyden hele tiden vært den samme: Han ønsker å beholde midtbanestjernen. Etter Villa-kampen gjentok han seg selv da han ble spurt om kontraktssituasjonen.

– Vi har kontrakt med Paul. Som jeg har sagt mange ganger, er han en fantastisk person, en fantastisk spiller og en av de beste midtbanespillerne i verden, roste Solskjær.

– Han beviser at han blir bedre og bedre. Han var ute lenge med skade, så det er naturlig, fortsetter United-manageren.

Forrige gang Pogba startet to kamper eller mer på rad, var i desember. Solskjær er klar på at franskmannen har returnert til et helt annet lag.

– Du kan se at han har spilleglede. Laget er et annet lag enn det du kan si at han forlot da han ble skadet. Nå er fokuset, holdningene og alt annet milevis bedre i garderoben, slår han fast.