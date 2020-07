1. oktober 1992 er en merkedag i BMWs historie. Den tyske bilprodusenten fikk en ny ansatt. Ikke en hvilken som helst ansatt, selvsagt. Christopher Edward Bangle, født i Ohio i USA, ble hyret inn som designsjef.

Bangle hadde tidligere jobbet for blant andre Fiat, men var i det store bildet et relativt ubeskrevet blad i bilverdenen. Det skulle raskt endre seg.

Han hadde det vi godt og folkelig kan kalle "baller" – og var ikke redd for å revolusjonere designspråket fullstendig.

Under hans styre lanserte BMW mange av de mest kontroversielle bilene de har produsert. De fleste kom i perioden fra rundt årtusenskiftet og fram til 2008.

Vi kan nevne i fleng: Fjerde generasjons 7-serie (startet dårlig, og reduserte 7-serie-salget med 60 prosent første året!), femte generasjons 5-serie (en revolusjon, sammenlignet med forgjengeren), andre generasjon 6-serie og første generasjon av SUVen X5.

Alle disse modellene var mildt sagt omdiskuterte.

Slaktet av TopGear

Men likevel var det ingenting sammenlignet med kaoset som oppsto under lanseringen av den coupeaktige SUVen X6. Utgangspunktet var andre generasjon av X5 (den som kom i 2007) – men taklinjen var mer coupeaktig. Det gjorde den mindre praktisk, mindre romslig, mindre prisgunstig og etter manges mening mindre pen, enn X5.

Enkelte mente den var djevelens verk. De var rett og slett sinte – og snakkesalige.

TopGears Jeremy Clarkson var en av dem. Han ble nesten fysisk dårlig bare av å se på bilen, og slaktet den i sin test på verdens soleklart mest populære bilprogram.

Kritikerne sto i kø. Men det gjorde faktisk også kjøperne. Det viste seg nemlig at velbemidlede kunder elsket X6.

Sammen med de andre modellene Bangle designet, var den med på å sørge for at BMW for aller første gang ble større enn hovedkonkurrenten Mercedes. Du får ikke en bedre bekreftelse på at det du gjør er riktig, enn det.

Slik ser første generasjon av BMW X6 ut. Den skapte voldsomme reaksjoner.

Fra utskjelt til forbilde

Den kontroversielle SUVen hadde ikke bare livets rett, den ble raskt et forbilde for konkurrentene. I dag har Audi, Mercedes og Porsche kastet seg på SUV-coupe-konseptet.

BMW ligger imidlertid foran i løypa. I fjor lanserte de den tredje generasjonen. I år har de også fått ferdig verstingmodellen: X6 M Competition.

Med den har BMW igjen laget en bil som river deg ut av likegyldigheten, og inn i en verden av sinnssyk råskap, guturale brøl, adrenalin-rush – og beroligende stemning.

Ja, du leste riktig. Beroligende stemning. Det siste trenger en forklaring, og vi lover å utdype det. Men i første omgang, bli med på testen av X6 M Competition!

I dag er X6 mindre kontroversiell. Men minst like utagerende i designet. Nå har den også fått en helt ekstrem makeover under panseret ...

Banker på ruta ...

På en bensinstasjon i Hokksund sitter jeg i X6-en og venter på mamma. Hun kommer på besøk, og jeg skal plukke henne opp i BMWs nyeste versting.

Jeg er helt i mine egne tanker og med blikket dypt nedi mobilen, da det plutselig knakker på sideruta. Jeg hopper til. Utenfor står en svær kar. Litt forvirret åpner jeg ruta – og ansiktet foran meg bryter opp i et digert glis.

– Du, jeg bare så den bilen din – og tenkte at jeg måtte ta et bilde. Går det bra? Har en kompis som er BMW-mann, og han vil elske denne, sier han.

Jeg starter som vanlig med å fortelle at bilen ikke er min (en rutine man blir vant med som biljournalist), men at det selvsagt bare er å fyre løs.

Han vandrer bak og sikrer seg et nærbilde av logoen – før han tar bilde av fronten, nikker, gir tommel opp og går videre.

Alle digger den

Som biljournalist glemmer man noen ganger hvor ekstreme biler man kjører. Men i en X6 M Competition får du aldri sjansen til å glemme noe som helst.

Episoden i Hokksund er ingen enkeltstående hendelse. Denne bilen får folk til å reagere. Og tro det eller ei: ALLE – uten ett eneste unntak – digger den. Enten det er han i en gammel 3-serie som blinker med lysene og viser tommelen opp når han kjører forbi, hun som snur seg smilende og peker på bilen til venninnene – eller gutta på hjørnet som måper, klapper og gir tegn til at jeg skal gi gass. Til og med svigermor digger den. Da vet du at en bil har bred appell.

Det sier nok litt om hvor vi står nå, sammenlignet med da Bangle tok en råsjans og tegnet linjene på første generasjons X6. Verden er blitt mer åpen for at design kan trumfe praktiske egenskaper – også på SUVer.

Men den deiligste påminnelsen X6 M Competition gir meg om at dette er noe helt spesielt, er responsen når jeg trykker inn gassen. Dette er et kraftverk av en bil. En flodbølge av hestekrefter og dreiemoment velter over meg når jeg girer ned og lar høyrefoten strekke seg. Gud-bevare-meg-vel for et skyv!

Trekke båt? Klart den gjør det. Men den kan få en helt vanlig familiebåt til å se veldig liten ut ...

Forelsket ved første blikk

I sannhetens navn var jeg mer eller mindre solgt alt første gangen jeg så den. Grå lakk, mørke detaljer, svarte felger, den vilt aggressive fronten og selvsagt coupelinjene på hekkpartiet, de nydelige setene – og røde knappene på rattet. Det var forelskelse ved første blikk.

Men følelsene stikker dypere enn utseendet. X6 M Competition er som den rålekre rypa du er på date med, som plutselig viser seg å være bilinteressert – og som i tillegg heier på Manchester United! Det er så man må klype seg i armen.

Med fare for å avsløre slutten før du har fått begynt å lese: Dette er bilen som har alt. Den er praktisk, den går som et pisket skinn, ser herlig brutal ut, har god bakkeklaring, firehjulsdrift, nok plass – og bra komfort, når du ønsker det.

Men som lovet i tittelen, én ting er litt trist. Og en annen ting er bare bisarr idioti. Så kanskje du vil lese videre likevel?

X6 M Competition er alt annet enn grønn. Men den bruker faktisk mindre bensin enn de sammenlignbare konkurrentene, med et oppgitt forbruk på 1,26 l/mil ved blandet kjøring.

Nå har det blitt rent billig å provosere miljøvern-naboen

Hva er nytt?

Tredje generasjon av X6 har fått toppmodellen vi ventet på: M Competition. Det finnes en som bare heter X6 M, også. Men i Norge tar de inn Competition-utgaven – og bare den. Akkurat det skjønner vi godt. Skal du først dra på, så er det liksom ikke noe poeng å stoppe rett før toppen.

Har du over 2 millioner kroner å bruke på bil, har du også de ekstra kronene som Competition-utgaven koster deg.

Hjertet i bilen er en godbit vi etterhvert har blitt godt kjent med. 4,4-literen har vi allerede testet i både M5 og M8 Competition. Og nå er vi inne på det litt triste: Dette er mest sannsynlig den siste rene bensinmotoren som kommer i en M-bil. Snart vil også M-modellene gå over til en eller annen form for elektrifisering. Og for all del. Vi har mange eksempel på at hybrid fungerer godt i sportsbiler. Men mye tyder nok på at vi får seks sylindre i stedet for åtte, neste gang. Og åtte sylindre i V-formasjon har en egen appell, lyd og karakter. Så det blir nok et savn ...

Twin Turbo-motoren har i Competition-utgaven fått økt effekten fra "bare" 600 hk, som er i en X6 M. Her har vi nemlig 625 hk. Forskjellen er knapt merkbare i den virkelige verden. Her handler det mer om å vite at man har det råeste, raskeste og sterkeste BMW kan gi deg.

Toppfarten kan bli opptil 290 km/t, avhengig av om du har penger nok til å fjerne sperren på 250 km/t.

Hva er styrker og svakheter?

Brutale krefter er den åpenbare styrken. Og da mener vi VIRKELIG brutale krefter. 0-100 km/t ekspederes på komiske 3,8 sekunder. Smak litt på det tallet. Vi snakker om en vulgær og diger SUV – som kan holde følge med en Porsche 911 ut av lyskrysset.

Den er imponerende kapabel i svingene også. Her jobber xDrive-systemet for å gi mest mulig grep og krefter til det hjulet som har mulighet til å benytte det. Sammen med det avanserte sportsunderstellet, som motvirker krenging, kan du virkelig presse på under aktiv kjøring. Her vil tidligere nevnte Porsche 911 selvsagt kjøre fra deg, likevel, men det er ikke mange SUVer som vil holde følge.

Du kan ikke slå over på ren bakhjulsdrift, slik vi er vant med i BMW M5. Her har BMW bestemt at du skal ha firehjulsdrift hele tiden, selv om 4WD Sport-oppsettet gir mer følelse av bakhjulsdrift. Litt synd å ikke kunne sende absolutt alle de voldsomme kreftene utelukkende til bakakslingen, for oss som innimellom fortsatt er 14 år i hodet. Men sånn generelt lever vi greit med 4WD Sport, altså.

M-knappene på rattet er i kjent stil programmerbare. Du stiller inn og lagrer styring, bremser (!), understell, antispinn, firehjulsdriftsystemet og gassrespons/motor akkurat slik du ønsker å ha det. Girkassen, som for øvrig er en nytelse, kan også justeres i forhold til hvor aggressiv du ønsker at den skal være.

Eller, du kan velge mellom Road, Sport og Track, via M-knappen ved siden av girspaken. Da får du BMWs forhåndsprogrammerte oppsett for ulike typer kjøring.

Plassen i bagasjerommet er bra (580 liter), og det samme gjelder for de som sitter i baksetet. Du skal være godt over middels høy, før takhøyden blir et problem.

Romslig bagasjerom, mulighet for å folde ned baksetene i 40/20/40-konfigurasjon og praktiske kroker til å henge handleposene. X6 M Competition skal fungere i hverdagen, også.

Velger du det mest komfortable oppsettet, er den også fin å kjøre på langtur med.

Negativt? Jo, du merker godt størrelsen på hjulene. 22-tommerne bak har 315 mm brede dekk, mens det er 21" og 295-dekk foran. Det er b-r-e-d-t. På norske veier kan det tendensere til å bli slitsomt. For det sporer mye. Og det bråker litt.

Det er også en funksjon i bilen som kalles "Experience Mode". Her brukes blant annet bilens stereoanlegg, velduft fra klimaanlegget og innvending belysning til å skape ulike stemninger inne i bilen. For eksempel tidligere nevnte beroligende stemning. Bare tull og tøys – og ikke akkurat det som står øverst på ønskelista i en M-bil. Løsningen er selvsagt ikke å bruke det. Men bare det at BMW har gjort det tilgjengelig, er irriterende.

Forbruk og utslipp er selvsagt ganske brutalt, sammenlignet med folkelige biler som Nissan Leaf og BMW 330e. Men BMW pøser ut såpass mange supersnille, ladbare hybrider nå, at de tåler en og annen verstingbil i tillegg? Dessuten er den en av de snilleste i SUV-versting-segmentet, med oppgitt forbruk på 1,26 l/mil.

I baksetet er det overraskende god plass – også under taket. Det er bare å ta med hele familien på langtur.

Hva koster den?

Mye penger, er det korte svaret. Det starter på rundt 2,3 millioner kroner. I kjent stil kan du deretter plusse på så mye du vil, og har råd til. Testbilen er solid utstyrt – og ender på drøyt 2,5 millioner kroner.

X6 M Competition legger seg rundt 170.000 kroner over Audi Q8 RS i pris, men den er omtrent 200.000 under Porsche Cayenne Turbo Coupe.

Interiøret byr på skyhøy opplevd kvalitet. Setene er blant de beste i bransjen. Røde knapper på rattet, egen girspak og rød startknapp, er de mest visuelle forskjellene som skiller M-modellene var en vanlig X6.

Hvem er konkurrentene?

Det er noen tøffe biler å måle seg mot. Porsche Cayenne Turbo Coupe, for eksempel. I tillegg har du Audi Q8 RS. Begge to er omtrent like raske som X6 M Competition. Audien har dessuten satt runderekord på den legendariske racerbanen Nürburgring.

Men vi synes ikke noen av dem har samme fysiske tilstedeværelse som BMW-en.

Etterhvert kommer nok også nye Mercedes GLE Coupe med en AMG-versting som vil bite godt ifra seg.

Vil naboen bli imponert?

Ja, basert på våre erfaringer kan du trygt regne med det. Naboer – og dessuten alle andre du treffer, rett og slett.

Er du ute etter å imponere, er X6 M Competition et fortreffelig valg. Denne bilen ruver.

Hva mener eierne?

I Brooms bilguide, kan bileierne selv fortelle om bilen sin og hvilke erfaringer de har med den. Det ligger over 9.000 anmeldelser inne - og nesten 1.000 disse omhandler BMW.

Det ligger kun én omtale av BMW X6 M. Legg gjerne igjen en vurdering her om du har noen å dele – det er fort gjort.

Broom mener:

Det er vel vanskelig å lure noen til å tro at vi ikke har veldig sansen for denne bilen. Et formidabelt råskinn – som praktisk talt gir deg sportsbil, SUV og familiebil i ett. Selv om en høyreist bil på 2,3 tonn aldri kan bli en helt fullverdig sportsbil.

Fornuft har vi selvsagt lagt til siden for lengst, når vi konkluderer med følgende: X6 M Competition er rett og slett en herlig bil! Og de som er heldige nok til å velge: Vi ville valgt denne, i stedet for den mer "fornuftige" X5 M Competition. Skal du først ta den helt ut, så gjør det like godt i ett og alt.

BMW har tidlig ute med laserlys. Det har de også i testbilen. Men norsk sommer byr ikke på veldig mange muligheter til å få testet de skikkelig.

Visste du at?

– Lamborghini Urus har enda mer krefter (650 hk), er såvidt raskere til 100 km/t (3,6 sek) – og har enda høyere toppfart (305 km/t). Men så koster den også et par millioner mer enn X6 M Competition

– Konkurrenten Q8 RS har rekorden for SUVer rundt den lange og krevende racerbanen Nürburgring, med tiden 7:42,253. Tidligere er det Mercedes som har hatt bestetiden, med sin AMG GLC 63 S Coupé.

– Ikke glad i SUV? Da kan du jo vurdere M5 Competition. Den kommer snart i en faceliftet utgave. Litt mindre pratisk – men enda raskere ...

BMW X6 M Competition Motor: 4,4-liter, twin turbo V8 Drivstoff: Bensin Effekt: 625 hk / 750 Nm 0-100 km/t: 3,8 sek. Toppfart: 290 km/t Forbruk: 1,26 l/mil Bagasjerom: 580 / 1.530 liter Lengde x bredde x høyde: 494 x 221 x 169 cm Vekt: 2.295 kg Pris: Fra 2,3 mill. kroner Pris testbil: 2,5 mill. kroner.

