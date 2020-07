Solskjær om Premier League-rekorden: – Det overrasker meg

Aston Villa-Manchester United 0-3

De siste ukene har alt gått på skinner for Ole Gunnar Solskjær og angrepsstjernene hans. Nedrykkstruede Aston Villa på bortebane var intet unntak.

Bruno Fernandes, Mason Greenwood og Paul Pogba sørget for en lekende lett 3-0-seier. Seiersmarginen var den samme som mot Sheffield United, Brighton og Bournemouth.

Det gjør de røde djevlene historiske. Aldri før har et lag vunnet fire Premier League-kamper på rad med tre mål eller mer, ifølge tall fra Opta.

– Det forteller om et Manchester United-lag som har en enorm flyt om dagen, sa Øyvind Alsaker fra kommentatorboksen.

– Fernandes var et super-innkjøp. Pogba er tilbake i den klassen vi har sett ham tidligere. Rashford er tilbake fra skade, og Martial blir bare bedre og bedre. Unge Mason Greenwood er som dynamitt fra sin kant. Alt har falt på plass for Solskjær og Manchester United, fulgte ekspertkommentator Nils Johan Semb opp.

Før han la til:

– Det er et lag jeg tror kommer til å være utfordrer til Liverpool og Manchester City neste sesong.

– Burde ha scoret flere

Ole Gunnar Solskjær svarer selvsikkert når han får presentert rekorden av Sky Sports.

– Vi burde ha vunnet med fem i alle kampene. Den statistikken overrasker meg, for vi burde ha scoret så mange flere mål. Vi holder nullen, som også er bra, men vi kunne ha scoret flere i dag, sier United-manageren.

Paul Pogba, som scoret sitt første etter koronapausen, maner lagkameratene til å fortsette i samme spor.

– Vi er veldig fornøyde med oss selv, men vi må fortsette. Vi snakket om det før kampen og på trening. Det er slik Manchester United er – en stor klubb. Prestasjonen i dag og de siste ukene har vært veldig bra, og det er dette som er standarden til Manchester United, sier franskmannen til Sky Sports.

– Vi vant ikke Premier League. Det er målet, men vi har ikke vunnet noe i år. Det er mye jobb igjen, minner han om.

Kontroversiell straffesituasjon

Men det kunne ha sett annerledes ut. Aston Villa startet kampen best, inntil Bruno Fernandes gikk i bakken og dommeren pekte på straffemerket.

Portugiseren prøvde seg på en piruett, men tråkket i neste sekvens på leggen til Villa-forsvarer Ezri Konsa Ngoyo. TV 2s fotballekspert forstod lite av at VAR ikke grep inn og overstyrte avgjørelsen.

– Jeg kan forstå at det ser sånn ut for dommeren i det øyeblikket, men på reprisen ser vi at Fernandes treffer leggen til Konsa. Han tråkker på foten til Konsa før det er noen annen kontakt, konstaterte Petter Myhre i Premier League-studio.

– Det kunne vært frispark utover. Det er i hvert fall ikke straffespark, slo han fast.

Etter kampen er lagenes managere helt uenige.

– Hvis du prøver å takle meg, jeg hopper unna og lander på deg, skal det blåses. Jeg mener det er straffe, sier Solskjær til Sky Sports.

– Jeg kan forstå at Jon (Moss, dommeren, journ. anm.) ikke ser det, men jeg aner ikke hva VAR driver med. Det er en skammelig avgjørelse, kontrer Villa-manager Dean Smith.

Greenwood gjorde det igjen

Målet ga Manchester United vann på møllen. Like før pause var det igjen duket for 18 år gamle Mason Greenwood, som satte inn sitt fjerde mål på tre kamper.

United-juvelen fikk ballen på 18 meter. Han banket til, og Pepe Reina i Villa-buret var sjanseløs.

– Det er en mann som bringer minnene tilbake til Wayne Rooney, Michael Owen og den type folk, sa Alsaker fra kommentatorboksen.

– For en fantastisk spiller. For et tilslag, og for en gave han er til fotballen. Han får alt til å se enkelt ut. Gir du den gutten der tre-fire meter, er det livsfarlig, roste Myhre.

Se scoringen i videovinduet øverst i saken!

Pogba tilbake på scoringslisten

Midtveis i andre omgang var det Paul Pogbas tur – for første gang etter koronapausen. Fernandes tok en innøvd corner. Pogba lurte utenfor 16-meteren, fikk all tid i verden og plasserte ballen i hjørnet.

Dermed kunne Ole Gunnar Solskjær strekke armene i været med god grunn etter kampen.

Manchester United ligger stadig på femteplass i Premier League, men er bare ett poeng bak Leicester på fjerdeplass. For Aston Villa ser det langt verre ut. De har fire poeng opp til trygg grunn.