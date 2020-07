Amper Mourinho med kryptisk stikk

Joshua Kings dytt på Harry Kane ble et hett tema etter den målløse kampen mellom Bournemouth og Tottenham.

Bournemouth-Tottenham 0-0

Saken oppdateres!

I det fjerde minutt gikk Harry Kane overende i feltet etter en dødballsituasjon. Joshua King, som opprinnelig markerte Jan Vertonghen, løp rett i Kane bakfra med armene på ryggen til Tottenham-spissen.

Både Kane og José Mourinho ropte febrilsk etter straffe, men dommeren vinket spillet videre. Deretter valgte VAR-teamet ikke å gripe inn.

– Det var straffe

En gal avgjørelse, konkluderte TV 2s eksperter.

– Jeg tror ikke King ser Kane. Han er så opptatt av å markere Vertonghen at han løper ned Kane uten å være klar over det. For meg er det straffe, sa Petter Myhre i TV 2s Premier League-studio, og fikk støtte av Solveig Gulbrandsen:

– Han hindrer Kane fra å kunne ta ballen. Det er straffe.

Den tidligere toppdommeren Dermot Gallagher delte ekspertenes synspunkt. VAR-rommet konkluderte derimot med at feilen ikke var klar nok til at de kunne overstyre avgjørelsen.

Amper Mourinho

Etter kampen var det en amper José Mourinho som stilte opp til intervju. På spørsmål om hva han følte om å ende opp med ett poeng, svarte portugiseren gåtefullt til britisk tv:

– Jeg føler at mektige folk ikke liker å bli kritisert. Det er min kommentar. Og herfra kan du tolke det slik du vil. Mektige folk liker ikke å bli kritisert.

Kanskje var det dommerteamet Mourinho siktet til. For da han på neste spørsmål ble spurt om straffesituasjonen, skinte det gjennom at han var misfornøyd.

– Det var en betydningsfull avgjørelse av dommeren?

– For dommeren eller VAR-dommeren? Eller begge?

– Én, fordi han ikke ser fra fem meter hva alle andre kan se – også oss fra 50 meter. To, fordi VAR hadde alle muligheter til å se det som var åpenbart, fortsatte Mourinho, som passet på å holde tilbake kritikken:

– Jeg går ikke lengre enn det. Jeg blir der.

King: – Ikke straffe

King tar på sin side til motmæle. Han følte seg hele tiden trygg på at det ikke kom til å bli straffe.

– Vertonghen ga meg en dytt, slik at jeg falt. En lagkamerat av han dyttet meg, så jeg forventet at det ikke skulle bli straffe. Jeg var ikke så bekymret for det, lød det fra Romsås-gutten etter kampen.