Michael Cohen pågrepet

Donald Trumps tidligere advokat ble løslatt fra fengsel for å sone resten av dommen i husarrest på grunn av koronapandemien. Torsdag melder Reuters at han er pågrepet.

Tidligere denne uken meldte flere amerikanske medier at Cohen kunne ha brutt soningsreglene sine da han spiste på en restaurant på Manhattan i New York.

New York Post publiserte 3. juli et bilde av presidentens tidligere advokat, som var ute og spiste sammen med tre andre på en restaurant.

Torsdag melder flere medier at Cohen er pågrepet for å fortsette soningen av dommen i fengsel.

Brudd på soningsregler

Nyhetsbyrået Reuters melder at presidentens tidligere advokat er pågrepet igjen, og NBC New York skriver at Cohens forsvarer opplyser til dem at hans klient er pågrepet på grunn av brudd på soningsreglene.

Cohen ble i desember 2018 dømt til tre års fengsel for blant annet svindel med valgkampmidler, for å ha løyet til Kongressen og for å ha utbetalt såkalte hysj-penger.

Han har blant annet forklart at Trump ba ham betale pornostjernen Stormy Daniels for ikke å snakke om det seksuelle forholdet hun hevder å ha hatt med Trump. Han har også sagt seg skyldig i å ha løyet for Kongressen i forbindelse med Trumps planer om å bygge et Trump Tower i Moskva.

Cohen er den eneste som ble tiltalt i forbindelse med utbetaling av hysj-penger til flere kvinner som hevder å ha hatt affærer med Trump. Trump selv har kalt sin tidligere advokat en løgner.

Husarrest

Cohen skulle egentlig ha startet soningen i mars, men en dommer ga ham to måneders utsettelse slik at han blant annet kunne komme seg etter et kirurgisk inngrep

I april ble det klart at Cohen skulle løslates fra fengsel og sone resten av dommen i husarrest på grunn av koronaviruset.