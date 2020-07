Bournemouth-spiller ut på båre etter stygg hodesmell

Bournemouth-Tottenham 0-0

Drøyt ti minutter ut i andre omgang gikk Adam Smith opp i en hodeduell på midtbanen. 29-åringen så ut til å smelle siden av hodet rett i skulderen på Tottenhams Ben Davies.

Da Smith gikk i bakken, bevegde han så vidt på armene. Deretter strømmet lagkameratene og legeteamet til for å se til Bournemouth-backen, som ble liggende nærmest uten å bevege seg i flere minutter. Etter rundt seks minutter forlot han banen på båre.

– Nei, nei, nei, kommenterte en skrekkslagen Kasper Wikestad etter smellen.

– Ville spille videre

Etter kampen forteller Joshua King at lagkameraten ville spille videre, den stygge hodesmellen til tross.

– Først var han bevisstløs, så ville han spille videre. Han er en kriger. Jeg håper det går bra med ham. Det er skremmende når, ikke bare når det skjer med en lagkamerat, men med enhver fotballspiller som ligger på bakken og sliter med å puste, sier King til britisk tv.

– Etter to minutter ville han spille videre, men vi sa at han burde få seg litt hvile, tilføyer Romsås-gutten.

Adam Smith så ut til å bevege på armene før han ble båret av banen. Foto: TV 2

King-hands stoppet mål

Minuttet før full tid var Bournemouth fryktelig nær å ta ledelsen. Callum Wilson brassesparket inn 1-0 etter en dødballsituasjon. Reprisene viste imidlertid at ballen så vidt var innom Joshua Kings hånd på vei i mål. Da hadde ikke VAR-teamet noe annet valg enn å annullere scoringen.

Det var også forklaringen på en dempet Bournemouth-feiring, forklarer King.

– Jeg løp mot mål for å være på returen, og kjente at den traff hånden. Jeg visste at det kom til å skje, så det var derfor jeg ikke feiret helt, sier landslagsspilleren til britisk tv.

Fem minutter på overtid var King igjen involvert offensivt. Denne gangen slo han en strålende stikker til Harry Wilson. Kantspilleren, som er utlånt fra Liverpool, bommet imidlertid alene med keeper til tross for at han hadde svært god tid på seg.

Etter tolv minutter tilleggstid endte det til slutt 0-0 på Vitality Stadium. Dermed står Kings Bournemouth med 28 poeng – tre bak Watford på trygg grunn. For begge lag gjenstår det fire kamper.

Hva Aston Villa får til mot Manchester United kan også vise seg å bli avgjørende i nedrykksstriden. Den kampen ser du på TV 2 Sport Premium eller Sumo fra kl. 21.15 torsdag.