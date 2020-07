Over 1000 personer har fått fartsbot i denne 60-sonen

– Huff, jeg trodde jeg holdt meg innenfor fartsgrensa, men så gikk det for fort uten at jeg merket det, sukker Ragnhild Brevik.

Hun måtte ut med 3 800 kroner i fartsbot etter at hun ble målt til 72 km/t i 60-sona i Verma øverst i Romsdalen.

– Jeg visste jo at det var kontroll! Og jeg er glad for at politiet er på veien og gjør det mer trafikksikkert, sier Ragnhild.

TATT. Ragnhild Brevik måtte ut med 3 800 kroner i fartsbot. Foto: Kristian Haug Hansen/TV 2

Skiltblind

For kontrollen på E136 var varslet av UP, og TV 2 nyhetskanalen sendte også direkte fra kontrollen i 11-tiden. Likevel ble hele 84 sjåfører stanset for å ha kjørt for fort. Da kontrollen ble avsluttet i 16-tiden, hadde fem av disse mistet førerkortet på stedet for å ha kjørt 86 km/t eller fortere.

UP: Jarle Paul Opsal er gruppeleder i UP.: Foto: Arne Rovick /TV 2

– Høyeste hastighet var 95 km/t, opplyser Jarle Paul Opsal som er gruppeleder i UP Møre og Romsdal

Den tre kilometer lange 60-sona gjennom Verma er ei kjent fartsstripe for UP.

– Bilistene får ikke med seg skiltinga selv om det er mange repetisjonsskilt. Hun ene som mistet lappen her, var ikke klar over at hun kjørte inn i 60-sona før hun ble vinket inn, målt til 91 km/t, sier Opsal.

Laserloggen til UP fra mars 2015 til og med dagens kontroll avslører en svært dyster statistikk i denne 60-sona:

1003 sjåfører er tatt for råkjøring og fått fartsbot.

Hele 98 sjåfører har mistet førerkortet på strekningen.

– Det er hårreisende tall, kommenterer distriktsleder Anders Sjøtrø i UP Midt-Norge.

FARTSSONE: Over 1000 bilister er tatt for råkjøring i 60-sona på Verma i Romsdalen de siste fem årene.. Foto: Arne Rovick /TV 2

Strekningen er hovedfartsåren inn og ut av Møre og Romsdal og har stor gjennomgangstrafikk.

– Vi stopper nesten ikke lokale i disse kontrollene og jeg har en mistanke om at mange kjører på cruisekontroll og overser skiltene. Her er både butikk, kirke, fabrikklokale og mange av-og-påkjøringer. Det er viktig at folk holder fartsgrensa her, sier Sjøtrø.

Sterk økning

– Men med så mange reaksjoner, er ikke fartsgrensa feil her?

– Nei, den er riktig slik som forholdene er her. Strekningen er prioritert hos oss og vi avlegger 60-sona på Verma besøk med jevne mellomrom i et håp om å få ned farta, sier Sjøtrø.

Halvårstallene fra UP avslører at råkjøringen når nye høyder. 3 440 sjåfører har mistet førerkortet første halvår - dette er en økning på 31 prosent sammenlignet med første halvår i fjor.

– Noe av forklaringen skyldes at vi har flere timer med laserkontroll. Kontrollene er dreid mot fart de siste månedene og det handler om at vi tar samfunnsansvar når det gjelder koronapandemien og vil bidra til å hindre trafikkulykker som ville ha belastet helsevesenet, opplyser Sjøtrø.

UP-SJEF: Distriktsleder Anders Sjøtrø i UP Midt-Norge mener de har urovekkende mange råkjørere på E136 gjennom Romsdalen. Foto: Arne Rovick /TV 2

UP er opptatt av å fremheve reduksjonen i antall drepte og hardt skadde i trafikken de siste årene.

– Utviklinga er god. I perioden 2015-2019 så var det 44 prosent flere hardt skadde og drepte i sommermånedene. I toppåret 2016 hadde vi 50 drepte i juni, juli og august. Når vi startet med disse sommeraksjonene i fjor, endte vi med en markant nedgang til 26 drepte. Vi håper på like god utvikling i sommer, sier UP-sjefen.

I tre uker denne sommeren har UP «Aksjon grønne veger» der kontrollene intensiveres på europa- og riksveier.

– Det er spesielt viktig å være synlig nå som det er ekstra stort innslag av norske turister på veiene, sier Anders Sjøtrø til TV 2.