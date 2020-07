Tre ansatte siktet for drap på tenåringsgutt

Tre ansatte ved et behandlingssenter for ungdom med atferdsproblemer er siktet for uaktsomt drap etter at 16 år gamle Cornelius Fredericks døde i april.

Advokat Geoffry Fieger offentliggjorde tirsdag en video som viser at Fredericks ble holdt igjen av ansatte ved Lakeside Academy, før han blir gitt brystkompresjoner etter å ha blitt liggende bevisstløs på bakken. Årsaken skal ha vært at Fredericks kastet en sandwich i spisesalen.

I tolv minutter skal de ansatte ha holdt tilbake Fredericks. En av de ansatte satt på Fredericks bryst. Det skal ha gått ytterligere tolv minutter før de ansatte ringte etter medisinsk hjelp eller forsøkte gjenoppliving, skriver CBS. Ifølge vitner skal 16-åringen ha sagt at han ikke fikk puste, noe som vekker minnene om drapet på George Floyd, som ble drept av politiet tidligere i år.

Tenåringen fikk ifølge CNN hjertestans etter hendelsen, og døde på sykehus to dager senere, viser en rapport fra Michigan Department of Health and Human Services.

Den 18 minutter lange overvåkningsvideoen har ingen lyd, og virker å være klippet i.

– Det virker som videoen har manglende deler. Vi vet ikke hvem som fjernet delene eller hva som skjedde med dem, sier en av Fiegers assistenter til CNN.

Tre ansatte ved Lakeside Academy, som er et behandlingssted i Kalamazoo i Michigan for unge voksne med atferdsproblemer, er nå siktet for uaktsomt drap og barnemishandling.

Nekter straffskyld

Verken Michael Mosley, Zachary Solis eller Heather McLogan, som nå er siktet, innrømmer å ha gjort noe galt.

Mosleys advokat sier til CNN at hennes klient ikke har gjort noe galt. Det samme gjør McLogans advokat.

– Dette er en forferdelig tragedie. Våre tanker går til hans kjære og til folkene i Kalamazoo. Likevel kan man ikke oppnå rettferdighet gjennom urettferdighet. Min Klient, Heather McLogan, har ikke gjort noe kriminelt, og hun vil bli renvasket når bevisene legges fram, sier advokat Anastase Markou.

Solis' advokat forteller at hans klient fulgte prosedyrene han har fått beskjed om.

– Han er en vennlig kjempe, og har hatt et strålende forhold til disse barna, sier advokat Don Sappanos.

Ifølge Sequel Youth and Family Services, som eier behandlingssenteret, var ikke de ansattes handlinger i tråd med retningslinjene.