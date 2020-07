72-åring: – Må jeg i fengsel, så må jeg. Tid har jeg nok av

Tidligere i år ble en 72 år gammel mann fra Tromsø stoppet i laserkontroll i Tromsø. Grunnen til at han ble var ikke på grunn av høy hastighet.

I et intervju med Nordlys forteller mannen om hendelsen. Han ønsker ikke å offentliggjøre navnet sitt, presiserer han til avisen.

Han ble ikke stoppet i selve laserkontrollen, men etter han hadde kjørt hjem og parkert, svingte politiet inn og stanset bak ham. I politiet sin siktelse står det at mannen ikke overholdt vikeplikten overfor tre barneskoleelever som skulle krysse vegen for et opphøyet gangfelt, ifølge Nordlys.

72-åringen fikk en bot på 6800 kroner, men denne betalte han ikke. Han nekter nemlig å godta boten, og da kan det ende med rettssak. Mannen risikerer enten en større bot eller 13 dager i fengsel, og da blir valget enkelt, mener han.

– Jeg så jo ungene. De sto midt på fortauet og pratet. Ingen gjorde et eneste tegn om at de skulle over. Da hadde jeg stoppet på flekken. Men jeg kan ikke godta noe som ikke er riktig. Må jeg i fengsel, så må jeg i fengsel. Tid har jeg nok av, sier 72-åringen til avisa.

Han venter nå på at det skal bli rettssak.

– Jeg fikk et andre brev der de spurte på nytt om jeg godtar boten. Det gjør jeg ikke. Så nå blir det interessant. De sier at de har videoklipp, uten at jeg har fått sett noe av det da.