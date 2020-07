Trump må utlevere skattemeldinger

Den amerikanske presidenten må gi fra seg selvangivelsen til en etterforskning ledet av statsadvokat på Manhattan, Cyrus Vance.

Trump har lenge jobbet for å holde dokumentene unna innsyn. Hans advokater har argumentert med at grunnloven forbyr delstater å starte en kriminaletterforskning mot en sittende president, men torsdag falt avgjørelsen i amerikansk høyesterett om at han nå må levere fra seg papirene.

Med syv mot to stemmer bestemte høyesterett at papirene, som befinner seg hos Trumps revisorfirma Mazars, skal overleveres til en såkalt storjury som behandler saken.

Storjuryens arbeid er konfidensielt, så utleveringen av dokumentene betyr ikke at de kan eller skal offentliggjøres.

Det vil trolig ta flere uker før retten utsteder den formelle ordren om overlevering av dokumentene. Torsdagens kjennelse innebærer at Trump og hans advokater ikke nådde fram med sitt argument om at president er immun mot etterforskning så lenge han innehar embetet. Retten var heller ikke enig i at statsadvokaten må vise til et sterkere informasjonsbehov enn vanlig.

Hysj-penger

Statsadvokat Cyrus Vance har bedt om innsyn i skattemeldingene til Trump personlig og hans selskaper fra åtte år, skriver NBC News. Årsaken er etterforskningen som dreier seg om utbetalinger til to kvinner, Stormy Daniels og Karen McDonald, som hevder å ha hatt affærer med Trump.

Trumps tidligere advokat Michael Cohen ble i desember 2018 dømt til tre års fengsel etter at han noen måneder tidligere erklærte seg skyldig i å ha organisert utbetaling av penger for at folk skulle ti stille om forhold som kunne skade Trumps valgkamp i 2016.

Etterforskningen ser nå på hvorvidt toppledere i Trumps selskap har brukt falske dokumenter for å skjule hysj-pengene.

Høyesterett hadde torsdag varslet en avgjørelse i to saker om innsyn i Donald Trumps personlige økonomi. Den første kjennelsen gjaldt altså Cyrus Vance' begjæring om å få presidentens skattepapirer, og nok en gang fikk statsadvokaten medhold. Dermed har Trump tapt i samtlige rettsinstanser.

Den andre saken gjelder begjæringer fra flere komiteer i Kongressen om å få innsyn hos presidentens revisorfirma og to banker han har drevet forretninger med.

Brøt tradisjonen

Trumps skattemeldinger har vært et tilbakevendende tema de siste årene.

Flere komiteer i Representantenes hus, der Demokratene er i flertall, har også forsøkt å få innsyn i presidentens økonomi, men de vant ikke fram i høyesterett i denne omgang.

De hadde ikke bedt om å få se selvangivelsen hans, men ville ha innsyn hos Mazars og to banker han har drevet forretninger med. Tallene herfra kunne også gitt en pekepinn om hva som står i papirene til skattevesenet.

Dette er riktignok bare en halv seier for presidenten, ettersom domstolen sendte saken tilbake til ny vurdering i en lavere rettsinstans. Også den beslutningen ble fattet med sju mot to stemmer.

Det er ikke klart når denne saken vil bli avgjort.

Presidenten brøt flere tiår med tradisjoner for presidentkandidater da han i 2016 nektet å offentliggjøre sin inntekt på skattemeldingen under 2016-kampanjen. Trump har blant annet sagt at dokumentene er for komplekse for folk å forstå.