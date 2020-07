– Jeg tror Maguire går hjem til konen sin og sier: «De tror faktisk at jeg er god»

Fra kl. 21.00: Se Aston Villa-Manchester United på TV 2 Sport Premium eller Sumo.

Forrige sommer ble Harry Maguire tidenes dyreste forsvarsspiller da han signerte for Manchester United. Siden har han etablert seg som de røde djevlenes forsvarssjef og blitt utnevnt til kaptein.

Manchester United har dessuten forbedret seg markant defensivt etter at 27-åringen ble hentet inn. Forrige sesong slapp de inn 54 mål i ligaen. Denne sesongen, med fem kamper igjen å spille, har de sluppet inn 33. Bare Leicester og Liverpool har sluppet inn færre.

NÅDELØS: Rafael van der Vaart er trolig Harry Maguires største kritiker. Foto: Cristina Quicler

Meningene om den høyreiste midtstopperen har likevel vært delte. En av dem som ikke er blitt overbevist, er den tidligere Real Madrid- og Tottenham-stjernen Rafael van der Vaart.

Som ekspert for TV-kanalen Ziggo i hjemlandet Nederland, er han nådeløs i sin dom av United-kapteinen. Utspillet er blitt sitert av flere engelske medier.

– Jeg tror Maguire går hjem hver dag og sier til konen sin: «Jeg roter det til, men jeg tjener så bra. De tror faktisk at jeg er god.» Jeg tror virkelig det, han ler av alle, sier van der Vaart syrlig, ifølge blant andre Goal.

Maguire kan få en stri tørn om han skal overbevise van der Vaart. Det er nemlig langt fra første gang at han kritiserer United-stopperen. I oktober i fjor uttalte han at minnet ham om en amatørspiller, ifølge Independent. Noen måneder i forveien, i forbindelse med overgangen til United, kom han igjen med skarp kritikk i retning Maguire.

Han skrudde tiden tilbake til juni, da Nederland hadde slått England 3-1 i Nations League.

– Jeg husker at jeg sa at Harry Maguire var banens dårligste spiller med klar margin. Og så, to måneder senere, 8-900 millioner kroner? Utrolig, sa van der Vaart.

Maguire kan i det minste trøste seg med at han har Ole Gunnar Solskjærs fulle støtte. Etter cupseieren over Norwich, hvor 27-åringen ble matchvinner, fikk han tommel opp av sjefen.

– Harry har vært fantastisk siden han kom til klubben. Alle kan se lederegenskapene og ferdighetene hans, roste Solskjær, ifølge Manchester Evening News.

Fra kl. 21.00: Se Aston Villa-Manchester United på TV 2 Sport Premium eller Sumo.