Slipper fengsel etter å ha kjørt over 40 km med 2,3 i promille

Mannen fra Finnmark satte seg bak rattet i midten av desember i fjor, til tross for at han hadde over 2,3 i promille. Han kjørte da over 40 kilometer langs E6 i Alta.

I en dom fra Alta tingrett kommer det fram at mannen erkjente forholdet, og avga en uforbeholden tilståelse nå i sommer. I tillegg samtykket han at saken ble gjort ved tilståelsesdom.

Ingen opplysninger om farlig kjøring

I dommen heter det at tiltalte har kjørt med høy promille over en ikke ubetydelig strekning, på et tidspunkt hvor flere andre ferdes i trafikken.

Utover dette er det ikke kjent for retten at det forelå noen opplysninger om at kjøringen medførte noen fare for andre, utover den generelle faren det medfører å kjøre i alkoholpåvirket kjøring.

Påtalemyndigheten foreslo overfor retten at en passende dom ville være fengsel i 36 dager, som ble gjort som betinget med en prøvetid på to år, og vilkår om å gjennomføre et program mot ruspåvirket kjøring. I tillegg foreslo påtalemyndigheten at mannen skulle få en bot på 100.000 kroner.

Slipper fengsel

I en samlet vurdering kom retten fram til at den passende dommen ble satt til betinget fengsel i 28 dager, med vilkår om å gjennomføre program mot ruspåvirket kjøring. I tillegg ble boten senket til 70.000 kroner.

I dommen fra Alta tingrett heter det at retten la vekt på at siktede avga en uforbeholden tilståelse, og samtykket til at saken ble avgjort ved tilståelsesdom. Foruten dette ville straffen vært fengsel i 36 dager. Mannen mistet også førerretten i to år og seks måneder, og må ta ny førerprøve.