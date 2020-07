Sikkerhetsvakt siktet for drap etter maske-krangel

En sikkerhetsvakt ved en butikk er siktet for drap etter at han skal ha slåss med en kunde som ikke brukte maske.

Umeir Corniche Hawkins skjøt 50 år gamle Jerry Lewis 5.juli, sier distriktsadvokaten i Californias kontor i en uttalelse, ifølge CNN.

Påtalemyndighetene sier de to mennene begynte å krangle da Lewis gikk inn i butikken uten maske. Lewis forlot butikken, men da han kom tilbake kranglet de igjen, og Hawkins skjøt Lewis da han gikk fra stedet.

Avdøde Lewis er også kjent under rapperaliaset «Madd Head». Ifølge CBS var han populær på 90-tallet.

– Det skulle ikke skjedd slik. Faren min er ikke en slik person. Han har et godt hjerte, sier Lewis' datter Jerica Hill.

Hawkins er nå siktet for drap, og ulovlig besittelse av et håndvåpen. Kona hans, Sabrina Carter, er også siktet for ulovlig besittelse av håndvåpen. Carter skal ha vært i butikken, og blandet seg inn i slåsskampen ved å peke et våpen på Lewis og andre kunder, ifølge politiet. Paret er tidligere dømt for overfall.

Paret sa seg ikke skyldig i siktelsene onsdag. Hawkins risikerer 50 år til livstid i fengsel dersom han blir dømt. Carter risikerer opp til tre år. Paret er ventet å stille i retten 10. juli.

Det er påkrevd å gå med maske innendørs de aller fleste steder i delstaten for å hindre spredningen av koronaviruset. Kravet om å bruke maske har skapt debatt flere steder i USA, og mange nekter å følge reglene.

Ifølge CNN opplever butikkansatte mange steder i landet vanskeligheter med å få folk til å overholde reglene. Ofte møtes de med negativ respons. I mai ble en sikkerhetsvakt i Michigan skutt og drept etter å ha bedt en kunde ta på seg maske, slik delstaten krever.