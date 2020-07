Danmark åpner grensene for folk fra Skåne natt til lørdag, melder Sveriges radio.

Fra før får svensker bosatt i Blekinge, Västerbotten og Kronoberg lov til å krysse grensen, skriver Aftonbladet. For å komme inn i Danmark må man kunne bevise at man er bosatt et av disse stedene.

Smittetallet i Skåne ligger på 13,8 per 100.000 innbygger, noe som er er godt under grensen Danmark har satt på 20.