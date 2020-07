La igjen beskjed som minnet om et testamente – nå er han funnet død

Park avlyste alle avtalene sine torsdag, før han ringte rådhuset og sa han var syk. Datteren forteller til politiet at faren forlot hjemmet sitt etter å ha lagt igjen en kryptisk beskjed som minnet om et testamente, melder nyhetsbyrået Yonhap.

Da Park fem timer senere fortsatt ikke hadde kommet hjem igjen ringte datteren politiet, skriver New York Times. Politiet satte så i gang en massiv leteaksjon for å forsøke å finne ordføreren i Sør-Koreas største by. Nå er han funnet død, melder politiet ifølge nyhetsbyrået Yonhap.

Ordførerens mobil har vært skrudd av, og politiet lette i området rundt en liten bakke i Sungbuk-nabolaget, der mobilen hans sist ble registrert, skriver BBC. Over 700 politifolk, en brannbil og en ambulanse har vært i aksjon for å finne ordføreren.

Skal ha vært klaget inn for seksuell trakassering

Årsaken til Parks forsvinning er ukjent, men den sørkoreanske tv-kanalen SBS rapporterte at en av Parks sekretærer leverte en klage der hun beskylder han for seksuell trakassering til politiet onsdag, skriver AP.

Ifølge SBS har kvinnen fortalt politiet at flere andre kvinnelige ansatte ved rådhuset har opplevd lignende seksuell trakassering fra Park. Verken politiet eller Parks kontor har bekreftet rapportene.

Landets nest mektigste

Seoul er Sør-Koreas største by, med om lag ti millioner innbyggere, og Park anses som landets nest mest mektige folkevalgte, kun etter president president Moon Jae-In, skriver New York Times. Park har vært ordfører i hovedstaden siden 2011, og er av mange tippet som landets neste statsminister når Moons femårsperiode er over i 2022.

Før han ble ordfører var Park en fremtredende menneskrettighetsadvokat, og grunnla landets mest innflytelsesrike menneskerettighetsgruppe. Som advokat vant han mange store saker, inkludert Sør-Koreas første dom for seksuell trakassering. Han har også gått i bresjen for rettighetene til koreanske sexslaver som ble lurt eller tvunget til å jobbe i bordeller for den japanske hæren under andre verdenskrig.

Park var også en sterk motstander av landets forrige president, og var en viktig bidragsyter til Park Geun-hyes avsettelse i 2017.