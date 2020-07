Første smittetilfelle i Tromsø siden 17. mai: – Vi kan ikke slappe av nå

En person er smittet av covid-19 i Tromsø. Alle ansatte og beboere på et bo- og servicesenter blir testet.

Torsdag melder Tromsø kommune at en person er smittet av covid-19.

Dette er første tilfelle i byen siden 17. mai.

– Det er en ung person som er smittet. Vedkommende er nå isolert i sitt eget hjem og er i god form, sier kommuneoverlege Trond Brattland under en pressekonferanse.

Det jobbes nå med å komme i kontakt med alle den smittede har vært i kontakt med de siste dagene. Vedkommende skal nylig ha vært på Østlandet.

– Vedkommende kom hjem lørdag, og i perioden før symptomene brøt ut har vedkommende vært på jobb hos hjemmetjenesten, sier Brattland.

Ifølge NRK ble kafeen på et bo- og servicesenter i Tromsø stengt torsdag på grunn av situasjonen. Alle ansatte og beboere her vil bli testet.

– Stedene vedkommende har vært blir vasket grundig og de som har vært i nærheten må bli testet og settes i karantene. Det er veldig viktig at alle husker at det fremdeles er en pandemi her, vi kan ikke slappe av nå, men må huskepå smittevernreglene, sier Brattland.