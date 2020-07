Jens Stoltenberg: – Camilla har vært en storesøster for Norge

BRUSSEL (TV 2): Jens Stoltenberg (61) har fra koronavirusets episenter midt i Europa beundret storesøster Camilla (62) for jobben hun har gjort hjemme i Norge.

Natos generalsekretær Jens Stoltenberg har blitt stoppet av politiet og jaget bort av droner i et hardt korona-rammet Brussel.

Vi er på tur med Jens Stoltenberg i Bois de la Cambre. En park og kombinert skogsområde kun minutter fra Nato-residensen.

– Denne skogen er ikke like stor som Nordmarka i Oslo, men jeg kan sette meg på sykkelen og tråkke i to timer uten å måtte krysse en eneste bilvei, forteller Stoltenberg.

Det er første gang siden mars han gjennomfører ett intervju ansikt til ansikt. De siste månedene har generalsekretæren kun gitt videointervjuer.

– Det har vært en annerledes tid mens vi alle har vært preget av koronaen i hele verden. Men det har nok vært ekstra dystert her i Belgia, som er et av landene i verden med høyest dødstall, sier Jens Stoltenberg til TV 2.

PÅ TUR I PARKEN: Jens Stoltenberg er glad han igjen kan bruke skogen i nærheten på vanlig måte. Foto: Daniel Sannum Lauten / TV 2

Mange døde

Sammen med livvaktene og TV 2 går han en morgentur i parken, et grøntområde han har brukt mye de siste månedene.

– Jeg gikk en del i parken her sammen med vaktene mine. Vi ble stoppet noen ganger av politiet, fordi de mente vi var for mange i en gruppe. Det ordnet seg det, men det sier mye om hvordan det har vært her den siste tiden, sier Stoltenberg.

For det har vært mange restriksjonene i landet som snart har over 10 000 døde av Covid-19 sykdom.

TRIVES: Jens Stoltenberg kan igjen nye sola på en benk i Brussel. Foto: Daniel Sannum Lauten / TV 2

Droneadvarsel

– Nå er det blitt ganske normalt her i Brussel sammenlignet med hvordan det var. Det var nærmest forbudt å gå ut. Alt var stengt bortsett fra butikk og apotek. For å få lov til å gå ut måtte man være i bevegelse, helst trene. Det var ikke lov til å sitte på benker.

Generalsekretæren forteller at politiet fløy droner over hodet hans.

– Det var droner i luften som gjennom en høyttaler, på fransk, flamsk og engelsk, fortalte hva vi ikke kunne gjøre.

SØSKEN: Camilla og Jens Stoltenberg. Foto: Vidar Ruud/NTB Scanpix

Storesøster for Norge

Hjemme i Norge er det storesøster, og direktør i Folkehelseinstituttet Camilla Stoltenberg, som har vært med å lage de norske reglene og tiltakene for å hindre spredningen av koronaviruset.

– Camilla har vært storesøsteren som alltid har passet på meg. Derfor er det litt fint å se at hun er blitt storesøster for mange flere, og vært med på å passe på Norge i denne vanskelig perioden. Jeg har beundret henne veldig for det hun har gjort denne perioden.

– Har dere hatt mye kontakt, og har du gitt henne råd?

– Det er grense for hvor mange råd jeg kan gi, fordi situasjonen er så spesiell, og hun er ekspert på det. Vi har snakket sammen som bror og søster, men mindre som rådgiver.

– Hun er bare ett år eldre enn meg, men jeg har alltid følt meg som lillebror. Jeg er fortsatt Camillas lillebror. Jeg er veldig glad i henne og har savnet henne veldig i denne korona-krisen, sier Jens Stoltenberg.

ALENE: Jens Stoltenberg synes tiden alene i Brussel var vanskelig. Foto: Daniel Sannum Lauten / TV 2

Alene i Brussel

Generalsekretæren i Nato har savnet to ting ekstra mye i disse spesielle månedene.

– Jeg er dårlig på å være alene. Jeg har bodd tett sammen med mennesker hele livet. Det var litt trist å være alene når Belgia var veldig stengt. Jeg har savnet det å komme hjem til Norge. Planen var å være hjemme i påskeferien og noen helger i mai, men nå har jeg ikke vært hjemme på veldig lenge.

Kona Ingrid Schulerud, som vanligvis bor og jobber i Brussel, var i Norge da grensene stengte og har først nylig returnert til Brussel.

– Nå har jeg vendt meg til det, men i begynnelsen syntes jeg det var veldig vanskelig ikke å ta folk i hånda. Jeg opplever det nærmest som uhøflig å komme inn i et rom og ikke strekke ut hånda. Nå er jeg blitt mer vant til andre måter å hilse på, selv om jeg fortsatt synes det er litt underlig. Det er heller ikke det samme å møte mennesker på skjerm og på nettet, som å møte dem personlig i samme rom, sier Jens Stoltenberg.

NORMAL HVERDAG: Innbyggerne i Brussel kan igjen bevege seg fritt i gatene. Foto: Daniel Sannum Lauten/TV 2

Nato og Stoltenberg planlegger å gjenoppta noe møter og reisevirksomhet til høsten. Vanligvis har generalsekretæren reist én gang i uka.

Han er veldig tydelig på at hans utfordringer denne perioden er bagateller sammenlignet med andres.

– Alle mennesker liv er blitt påvirket, men de som er hardest rammet er de som er blitt syke og mistet noen av sine nærmeste.