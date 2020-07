– Det burde hun definitivt ikke ha gjort

Torsdag kom det frem at statsminister Erna Solberg og to andre regjeringsmedlemmer har hatt appen Tiktok på sine egne mobiltelefoner. Dette viser en kartlegging NTB har gjort.

– Tiktok er et eksempel på en app som definitivt ikke bør finnes på telefonen til den norske statsministeren, eller andre regjeringsmedlemmer forøvrig, sier teknologikommentator Magnus Brøyn.

India innførte et forbud mot appen i forrige uke. EU, Danmark, Nederland og Storbritannia har alle åpnet sak. Også USA vurderer å forby appen.

Frykten er at Tiktok, som eies av kinesiske Byte Dance, kan brukes til storstilt innsamling av personopplysninger, deriblant om barn – og at disse personopplysningene i verste fall kan havne i kinesiske myndigheters hender.

Tiktok har gjentatte ganger avvist anklagene om at de overleverer brukerinformasjon til kinesiske myndigheter.

Her i Norge har den imidlertid ingen relevante myndighetsorganer i Norge som har gjort noe forsøk på å undersøke appen nærmere.

Brøyn mener derfor det er rart at statsministeren selv har hatt appen på sin telefon.

– Heller ikke statsministere er fritatt for digitale økosystemer, derfor er det viktig at det er noen rundt regjeringen som gjør disse sikkerhetsvurderingene, slik at det ikke lekkes data til andre styresmakter, sier Brøyn videre.

Ingen gjennomgang

Brøyn reagerer på at det foreløpig ikke har blitt gjort noen sikkerhetsgjennomgang av appen Tiktok.

– Det ble eksempelvis gjort et poeng ut av det at PST hadde vurdert Smittestopp, og at statsministeren selv hadde fått grønt lys. I dette tilfellet så kan mye tyde på at man er mer opptatt av å klarere apper fra egne myndigheter enn apper som kan være tilknyttet myndigheter i andre land.

Brøyn understreker at det er viktig å huske på at Tiktok selv har avvist alle anklager om at de deler data med de kinesiske myndighetene.

– Men det er likevel overraskende at ikke sikkerhetsorganene har vært mer på denne appen, sier teknologieksperten videre.

– Grunn til å være bekymret

Kryptolog Kristian Gjøsteen mener også at statsministeren burde vært mer forsiktig.

– Tiktok er et kinesisk selskap, og vi bør ikke slippe de kinesiske myndighetene inn i våres liv. Det er en grunn til å være bekymret.

Han er imidlertid i tvil om det er noe stort problem at Solberg har hatt appen på sin mobil.

– Det avhenger litt av hva hun har brukt appen til. På telefoner så kan man jo gi tillatelser til alt mulig rart, for eksempel lokasjonsdata. Nå er det kanskje ikke så spennende for kinesiske myndigheter å vite hvor statsministeren er, man kan jo nesten bare ringe til statsministerens kontor og spørre, sier Gjøsteen.

I intervjuet med NTB opplyser Solberg om at hun lastet ned appen for å publisere en dansevideo.

Data

Gjøsteen sier videre at Tiktok i stor grad er som andre apper, gjennom at den samler inn så mye informasjon som mulig om brukeren.

– Og nettopp derfor bør myndighetsorganene sikkerhetsklarere disse appene, følger Brøyn opp.

KRITISK: Teknologiekspert Magnus Brøyn mener at Tiktok burde sikkerhetsklareres. Foto Foto: Berit Roald

Juridisk rådgiver i Datatilsynet, Trine Smedbold, forteller at ersonvernrådet, en europeisk paraplyorganisasjon for datatilsynene i EU, nå vil etterforske om appen følger personvernreglene.

– Selv om personvernrådet har tatt opp arbeidet med å gjøre en sikkerhetsmessig vurdering av denne appen, så bør vi kunne kunne koste på oss en egen sikkerhetsvurdering, istedenfor å lene oss på andre land, sier Brøyn.

– Det er i og for seg fint å gjøre egne undersøkelser. Men hensikten med personvernrådet er at man skal håndheve personvernregelverket på samme måte, svarer Smedbold.