2020 vil nok for ettertiden stå fram som et merkeår på mange måter. Også på bilfronten her hjemme.

Det har jo vært snakk om at de ville komme, lenge. Nå er de her. Ikke mindre enn fire nye bilmerker har dukket opp fra ett og samme land. Nemlig Kina. Alle fire er elbiler.

De som så for seg små, simple og enkle biler som ville klappe sammen som korthus, i møte med en portstolpe – de har tatt feil. Grundig feil også.

Vi tenker kanskje ikke så mye over det til vanlig, men Kina er et av landene i verden med størst bilproduksjon. Og ikke helt overraskende, med tanke på antall mennesker som bor der, et av de største bilmarkedene også.

Bare i juni i år ble det nyregistrert vanvittige 1.680.000 biler. I Norge selger man på et godt år rundt 150.000 biler.

Salget i 2020 er forventet å havne på rundt 22 millioner biler. Da snakker vi bare personbiler. Nyttekjøretøyer kommer i tillegg. Dette bare for å sette det hele litt i perspektiv.

I løpet av denne spesielle våren og sommeren har vi fått anledning til å både se på og å kjøre nykommerne. En ting som overrasker positivt er at alle virker velbygget og gjennomtenkte for å nå nettopp sin kjøpegruppe.

MG ZS EV

Det er lenge siden det har gått så mange MG i daglig bruk på norske veier som nå.

De av oss som her levd en stund forbinder MG først og fremst med erkebritiske små og gjerne åpne sportsbiler. MG ble etablert helt tilbake i 1924 og står egentlig for Morris Garages.

Merkets historie er like kronglete som den er spennende og interessant. Kortversjonen er at de ble en del av British Leyland i 1975, før de i 1994 gikk til BMW og senere ble en del av Rover Group og i 2005 fikk kinesiske eiere.

Nå er merket tilbake i Norge den elektriske crossoveren MG ZS EV. Det er SAIC Motor med hovedsete i Lingang i Shanghai som står bak nykommeren. Som faktisk man faktisk må si har solgt godt i Norge, til å være et "nytt og ukjent" merke, tross røttene tilbake til 1924.

Over 900 norske kunder har sikret seg bilen allerede og det er lenge siden det har gått så mange MG-er i daglig bruk på norske veier.

MG ZS EV gir virkelig mye bil for lite penger. Den har en startpris på snaut 240.000 kroner og byr på god plass.

BYD Tang EV

Broom-Benny lot seg fascinere av BYD Tang på en pressekonferanse i Oslo nylig.

BYD, som står for Build Your Dreams, skal faktisk være verdens største produsent av elektrifiserte kjøretøyer. Det vi si ladbare hybrider og elbiler – i alle fasonger. For her snakker vi ikke bare om person- og varebiler, men også busser og lastebiler.

Noen har kanskje lagt merke til de elektriske BYD-bussene som de siste par årene har gått i Oslo-trafikken?

Foruten å være store i det kinesiske hjemmemarkedet, har BYD også eksportert biler til andre markeder som Afrika og Midt-Østen. Nå står erobringen av Europa for tur og aller først ut er Norge. Selvfølgelig fordi vi er langt framme på elbiler.

Først ut er den store familie-SUVen Tang som er en konkurrent til blant andre Audi e-tron. En romslig bil med firehjulsdrift, gode ytelser, mulighet til tilhengerfeste og takboks og som også er svært godt utstyrt. Dette høres jo definitivt ut som en vinneroppskrift i Norge.

BYD Tang er en stor og romslig SUV med firehjulsdrift. Importøren, RSA, regner med å selge rundt 1.500 slike biler i Norge neste år.

Det har nettopp blitt åpnet for salg av bilen her hjemme og listen over nye forhandlere som ønsker å selge BYD er lang. Det er tydelig at dette produktet er noe mange som har tro på. De første kundebilene er ventet til Norge i januar neste år.

Men det stopper ikke der. BYD kommer også med en liten varebil, som heter eTP3 og som er en 3,5-kubikks, toseters varebil som blant annet har topphengslet bakluke og skyvedører på hver side. Nyttelasten er 920 kilo og dette er en typisk håndverker-bil, for snekkere, gartnere, rørleggere også videre. Eller til varetransport ut og inn byer med nullutslipp-soner.

BYD vil også kunne tilby ulike andre elektriske yrkesbiler, slik som 7,5-tonns lastebilen T5 og den enda større T8, med 19 tonn totalvekt. Begge disse vil være på plass i Norge i løpet av neste år.

Selvfølgelig har de også flere personbiler på gang. For å tilpasse seg det krevende europeiske bilmarkedet, har BYD også alliert seg med designere som kommer fra både Audi, Ferrari og Mercedes. Så det er absolutt lov å ha forventinger om at bilene skal se bra ut framover.

Xpeng G3

Xpeng er et nytt bilmerke. De gjør også ting på en helt ny måte både når det gjelder salg og ettermarked. Vi fikk kjøre den som de første i Norge tidligere i vår.

Xpeng er like kinesisk som det høres ut som og de lager også elbiler. Selskapet ble grunnlagt så sent som i 2014. Så her snakker vi virkelig nytt bilmerke. Førstemann ut derfra er G3, som er en kompakt SUV (uten firehjulsdrift) og hvor det nå er åpnet for salg til oss nordmenn.

Rekkevidden ligger på rundt 450 kilometer. Innvendig minner den mye om Tesla Model S og X. Litt for mye etter vår smak – for dette lukter kopi. Men bilen ellers er både lettkjørt og lett å like, dessuten proppfull av avansert elektronikk. G3 tilbyr blant annet en avansert selvparkering og en autopilot som kanskje er den mest avansert som finnes.

Prisene starter på rett under 400.000 kroner. Bilen er på størrelse med Kia e-Niro og kommende Volvo XC40 Recarge.

G3 har allerede blitt solgt i rundt 20.000 eksemplarer i hjemlandet. For å teste den ut. Til lille Norge kommer den utpå høsten og importøren melder om god interesse fra elbil-hungrige nordmenn.

Det nye bilmerket har også gjort noen kontroversielle grep når det gjelder salg og service. IFs heleiede datterselskap skal ta salgsrollen for Xpeng, mens Meka og Mekonomen skal stå for garanti, service og reparasjoner.

Dette er uvanlige innovasjoner som vi ikke har sett i Norge tidligere. Her har noen tenkt helt nytt!

Polestar 2

Her er vårt aller første møte med Polestar 2.

For bare noen få år siden betydde Polestar enten racing, eller en spesialutgave fra Volvo med ekstra "krutt", både i motor, bremser, hjuloppheng og design.

Nå er Polestar skilt ut som eget søstermerke til Volvo. Polestar 2 er utviklet i Sverige, men bygges i Kina. Faktisk i en fabrikk som er tegnet av det norske arkitektfirmaet Snøhetta.

Den tette linken til Volvo gjør nok at Polestar får en langt lettere start på Kinabil-livet enn de fleste av de andre nykommerne, tror vi.

Salget i Norge skal foregå via nett, men det skal finnes egne Polestar Spaces i flere av de største byene, som skal være showroom, men ikke bilbutikk. Service og vedlikhold utføres hos utvalgte Volvo-forhandlere.

Polestar 2 er modellen som for alvor skal dra i gang det nye bilmerket. Den ladbare hybriden Polestar 1 er kun produsert i 500 eksemplarer og er en ren nisjebil.

De første kundene får sin Polestar 2 i løpet av august.

Byton M-Byte

Det lovet så bra, men stopper dette eventyret før det kommer i gang?

Det var kanskje først i 2018 at vi begynte å skjønne at Kina-bilene virkelig kunne komme. Både hardt og fort. Da var vi nemlig på en eksklusiv førpremiere og fikk for første gang stifte bekjentskap med Byton M-Byte.

En bil som virkelig fascinerte. Den tidligere BMW-ingeniøren Carsten Breitfeld fortalte med store ord og enda større selvsikkerhet om den spennende nykommer-SUV-en.

Det var ikke bare en ny elbil Byton skulle gi oss. De skulle gjøre bilen til noe helt nytt, og det med elektrisk drift var bare en ren selvfølge. Bilen skulle bli en rullende plattform for andre tjenester.

– Når folk setter seg inn i en Byton er det første de gjør å trykke på oppdater-knappen. Akkurat som hvilken som helst IT-dings. Vi skal bygge en plattform med mekanikk, elektro, datamaskiner og sensorer, men programvaren skal vi oppgradere hele tiden. Det er veldig ulikt måten bilindustrien er i dag, sa Breitfeld.

– Kineserne har en unikt god industrikultur som er helt i toppklasse, og de har gigantiske teknologi-selskaper som ikke står noe tilbake for det vi finner i mange andre land. Noen av disse er også investorer i Byton, forklarte en ivrig Breitfeld videre.

Og understreket at det ikke var snakk "om", men "når" Byton skulle få selv Tesla til å virke gammeldagse. Det så både lyst og spennende ut. Endelig var det noen som virkelig gjorde vei i vellinga. En velling som hadde vært relativt uforandret i mange tiår.

Den enorme skjermen ble på mange måter en signatur for Byton,

I kjent stil ble interesselistene fylt opp med mangfoldige tusen nordmenn som ville være med på eventyret.

– Bilen får alle andre til å virke gammeldagse og noen av konkurrentene sover nok dårlig om natten, skrev vi etter vårt møte med bilen. Les mer om det her:

Men så kom problemene.. Breitfeld tok plutselig hatten sin og gikk. Det ble mistenkelig stille fra selskapet som skulle snu opp ned på alle gamle vaner og tankemønstre rundt dette med bil og bilisme.

For bare kort tid siden kom en melding at de nå suspenderer driften sin i seks måneder, gjeldende fra 1. juli. Samtidig melder flere medier at Byton skal være på etterskudd med å betale ut lønninger til de ansatte. Det ryktes også at selskapet ikke klarer å betale faste kostnader som strøm og husleie for kontorer og fabrikkbygninger. Det ser i det hele tatt ganske så mørkt ut for hele prosjektet. Les mer om dette her:

Det er synd, og triste nyheter. For Byton hadde veldig mye spennende på gang. Men vi får i mellomtiden glede oss over de fire som faktisk kommer / har kommet. For de bilene er gode og spennende nyheter!



