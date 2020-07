Klopp frykter det verste etter at Henderson gikk haltende av banen

Liverpool-manager Jürgen Klopp går noen nervepirrende dager i møte. For i andre omgang mot Brighton onsdag kveld, hvor Liverpool vant 3-1, måtte ligamesterens kaptein gå haltende av banen.

Henderson var involvert i en duell med Brightons Yves Bissouma, som gjorde at Liverpool-kapteinen måtte byttes ut til fordel for James Milner.

Mye tyder på at det var et problem i 30-åringens kne som gjorde at han måtte forlate gresset.

Nå forbereder Klopp seg på dårlige nyheter.

– Helt ærlig så vet jeg ikke hva som skjer, men jeg vet at det ikke kommer til å være ingenting, mest sannsynlig. Det er slik det er, vi må vente og se. Jeg kan ikke uttale meg noe mer, sier Klopp ifølge Independent.

Liverpool måtte jobbe for poengene på Amex Stadium onsdag kveld. Men en brennhet Mohamed Salah, som scoret to ganger, og en suser fra Jordan Henderson sørget for tre nye poeng for Merseyside-laget.

Årets Premier League-mester har fremdeles mulighet til å sette ny poengrekord – Klopp insisterer på at det er for tidlig å vurdere om de kan overgå Manchester Citys 100-poeng-sesong for to år siden.

– Hva kan jeg si? Når jeg tenker på våre fire neste motstandere tror jeg vi kan få ti, tolv poeng. Jeg kan klare det. Hvordan kan jeg anta at vi kan ta så mye poeng? Når jeg tenker på 92 poeng, tenker jeg på hvordan vi klarte 97 poeng forrige sesong. Det er utrolig, sier Klopp.

Liverpools resterende kamper er mot Burnley, Arsenal, Chelsea og Newcastle.