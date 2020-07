Depp nekter for å ha holdt ekskonas hund ut av bilvinduet

GOD KVELD NORGE (TV 2): Nye bisarre anklager kommer frem under Hollywood-stjernen Johnny Depp (57) sin rettsak mot The Sun.

Anklagene fortsatte i det som var dag tre av rettsaken Johnny Depp (57) har satt i gang mot den britiske tabloidavisen The Sun.

Filmstjernen har gått til sak mot avisens utgiver News Group Newspaper (NGN), etter at han i en artikkel for to år siden ble anklaget for å mishandle ekskona Amber Heard (34).

Allerede første dag kom Depp med en rekke sterke påstander i det som har utviklet seg til en krangel mellom eksparet om hvem som har mishandlet hverandre. Begge to anklager hverandre for brutal og voldelig oppførsel mot hverandre, og hevder sin egen uskyld.

Hund ut vinduet

Nå kommer det fram at selv hundene ikke ble skånet for deres kaotiske parforhold, ifølge blant andre BBC.

I retten kommer påstander om at Depp angivelig skal ha holdt Heard sin hund, en yorkshire terrier kalt Pistol, ut av vinduet fra en bil i bevegelse. Han skal også ha spøkt om å sette kjæledyret i en mikrobølgeovn.

– Absolutt helt falskt, var Depps respons på anklagen.

Videre spurte advokaten om filmstjernen syntes dette var en enorm vits.

– Nei, jeg synes ikke det er moro å henge en liten forsvarsløs hund som veier 1,3 kg ut av et vindu med hastighet, svarte Depp videre.

Han skal derimot ha sagt seg enig i at det var morsomt å gjentatte ganger foreslå å sette hunden i en mikrobølgeovn fordi hundene var så «latterlig» små.

En annen hund, ved navn Boo, blir også påstått å skal ha svelget ganske mye av Depps cannabis, rundt 28 gram.

– Valpen fikk tak i en liten ball hasj og bare håvet den inn før jeg kunne få tak i den, sa Depp, og avviste at det var snakk om så mye.

Holdt tilbake detox-medisiner

Et annen anklage som kom fram i retten torsdag, er Depp sin påstand om hvordan ekskona skal ha holdt tilbake detox-medisiner. Han kaller det «en av de grusomste tingene hun har gjort», i følge Sky News.

Depp beskriver i retten at han lå på gulvet og hulket som et barn under detox.

Depp sitt rusmisbruk er tidligere blitt offentlig kjent, og i 2018 skal filmstjernen ha angrepet en manager under en filminnspilling, mens han angivelig skal ha drukket alkohol hele dagen på filmsettet.

I retten fortalte 57-åringen om sitt rusmisbruk opp gjennom årene, og innrømmet å ha brukt en rekke narkotiske stoffer, inkludert marihuana, kokain, LSD og ecstasy, ifølge Sky News.

EKSEN: Amber Heard med munnbind på vei inn til retten. Foto: Tolga Akmen

«En heks»

Eksparet har åpenbart svært forskjellig oppfatning av hvem som har vært den voldelige i forholdet deres.

Blant annet spriker forklaringene deres om hva som skjedde under et besøk i Australia i 2015. Heard mener hun ble holdt som gissel i tre dager, mens Depp på sin side sier at hun skadet fingeren hans da hun kastet flere vodkaflasker på han.

– Amber hevder at jeg gjennom disse dagene utførte det som høres ut som tortur og annen mishandling, uttalte Depp.

Depp forklarte også at han skjønte at ekteskapet var over da han fant bæsj i senga si. Det anklager han Heard, eller «muligens en av vennene hennes», for å stå bak. Ifølge Sky News har Heard beskrevet hendelsen som «en uskyldig spøk».

Innholdet i et lydopptak ble også lest opp, der Heard omtaler Depp for å oppføre seg som en «jævla baby» etter at hun skal ha slått ham.

– Det er fordi du starter fysiske krangler, svarte Depp da, ifølge opptaket.

Skjellsordene fortsetter, da det avsløres i retten at Depp skal ha sendt en SMS der han refererte til sin ekskone som «en heks» og sa «la oss brenne Amber».