Bekreftet: Froome ferdig i Team Ineos etter sesongen

Sykkelstjernens tid i det britiske laget er over.

Det bekrefter Team Ineos torsdag.

– Kontrakten til Chris går ut i desember, og vi har bestemt oss for ikke å fornye den, sier Ineos-sjef Dave Brailsford til lagets hjemmeside.

– Vi annonserer dette tidligere enn normalt for å sette en stopp for alle spekulasjoner slik at laget kan fokusere på sesongen som ligger foran oss, fortsetter han.

Froome har vunnet Tour de France fire ganger som Team Sky/Team Ineos-rytter.

– Jeg har hatt en fenomenalt tiår med laget. Vi har oppnådd mye sammen, og jeg vil alltid bære disse minnene med meg. Jeg ser frem til nye utfordringer nå som jeg beveger meg inn i en ny fase av karrieren. Å vinne mitt femte Tour de France med Team Ineos er det som opptar meg, sier Froome.

Det israelske laget Israel Start-Up Nation blir Froomes neste arbeidsgiver. Det opplyser de på Twitter. De har vært koblet til stjernerytteren de siste månedene.

– Det er som forventet, det har vi spekulert i en liten stund. Det var jo også snakk om at vi så mulighetene for at han kanskje også ville gå til Israel Start-Up Nation allerede før årets Tour de France, når dette overgangsvinduet åpner 1. august. Slik ble det ikke, sier TV 2s sykklekspert Mads Kaggestad.

– Jeg tror det er lurt av Chris Froome å bytte lag, for han har ingen garanti for at han blir kaptein i Ineos, og han vil jo gjerne ha denne femte Tour de France-seieren som gjør at han blir historisk, legger Kaggestad til.

Welcome to our family, CHRIS FROOME!

ברוך הבא , כריס

Full statement : https://t.co/kXkZy3Uogq pic.twitter.com/eUKlwdWpdG — Israel Start-Up Nation / Israel Cycling Academy (@YallaIsraelSUN) July 9, 2020

Brailsford synes det er vemodig å skille lag med Froome.

– Chris har vært med fra starten. Han er en sann mester, og vi har delt mange minneverdige øyeblikk i løpet av årene. Men jeg tror dette er den riktige avgjørelsen for laget og for Chris. Med tanke på hans meritter er Froome naturlig nok lysten på å være den soleklare lederen i det neste kapittelet av hans karriere. Det er noe vi ikke kan gi garantier om på nåværende tidspunkt. Å forlate Team Ineos vil gi ham denne sikkerheten. Samtidig vil det gi nye ryttere på laget vårt kapteinsmulighetene de har gjort seg fortjente til, sier Brailsford.

Team Ineos har samlet rytterne som skal sykle Tour de France på et høydeopphold på Tenerife. For en måned siden bekreftet lagets norske sportsdirektør Gabriel Rasch at rytterne som drar på treningsleir i juli er Chris Froome, Geraint Thomas, Michal Kwiatkowski, Dylan van Baarle, Jonathan Castroviejo, Andrej Amador og Pavel Sivakov. Egan Bernal slutter seg til resten av gjengen i slutten av juli.

– Dataene og rapportene vi får fra Tim Kerrison derfra blir veldig viktige, sa Rasch den gang.

I tillegg til de fire sammenlagtseirene i Tour de France har Froome vunnet Vuelta Espana to ganger (2011 og 2017) og Giro d'Italia en gang (2018). Han måtte stå over fjorårets Tour de France etter at han veltet stygt på oppvarmingen før en etappe i Criterium du Dauphine.