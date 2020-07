Løp i koronaherjede Sverige – ofrer det sosiale på hjemmebane

Hedda Hynne ofrer villig det sosiale for å kunne konkurrere i utlandet. I Sverige ble det full klaff for friidrettsprofilen.

Hedda Hynne kunne juble for seier på 800 meter under Folksam Gran Prix i svenske Karlstad onsdag.

– Det var godt. Jeg gikk for å prøve å ta seieren, og det følte jeg at jeg hadde god kontroll på, så da må man være fornøyd, sier en godt fornøyd Hynne til TV 2.

Men for å kunne konkurrere i utlandet må hun og de andre norske utøverne ofre noen ting.

Friidrettsforbundet har fått godkjent at de som er profesjonelle utøvere får dra på jobbreise til utlandet, som i dette tilfellet var Sverige. Disse reglene gjelder for alle som har profesjonelle idretter.

– Utøverne har samme regelen som alle andre som drar på jobbreise nå, nemlig at de må i en fritidskarantene. Det vil si at når de er i utlandet kan de kun være på hotellet og arenaen, og når de kommer hjem til Norge kan de gå på jobb, altså trene, men de skal ikke omgås andre mennesker i ti dager, forklarer toppidrettsjef i Norges Friidrettsforbund, Erlend Slokvik, til TV 2.

– Ikke så uvant

I Sverige måtte Hynne og de andre norske utøverne ta noen forholdsregler.

– Vi er ganske forsiktig og prøver å holde mest mulig avstand til andre. Det blir ingen klemming eller håndhilsing etter målgang, som det vanligvis ville vært. Så blir det mye håndvask og vi har alltid med antibac. Det er greit når du kommer på hotellet at du kan få levert frokost på rommet og den type ting, forteller friidrettsprofilen.

Hun drar hjem til Norge torsdag kveld, og da venter ti dager uten særlig mye sosialt.

– Det er absolutt verdt det. Sånne ting er ikke altfor uvant for oss med tanke på hvordan vi pleier å ha det i løpet av en sesong. Det handler stort sett om å spise, sove og trene, forklarer Hynne.

– Vi tar de hensynene vi må ta for å kunne konkurrere, for det er veldig viktig for oss. Om vi må være mindre sosiale i ti dager er ikke et stort offer for oss når vi får dratt og konkurrert. I tillegg har vi i bakhodet at dette er en spesiell tid for folk flest, utdyper hun.

– Det har vært ganske store tap

At det er åpnet opp for at utøverne kan dra til utlandet og konkurrere er svært viktig, både økonomisk og sportslig.

– Det varierer litt fra utøver til utøver, men det betyr en del for de utøverne som er vant til å konkurrere en del. Mye av inntekten deres er premiepenger i konkurranse, og det har vært ganske store tap i forhold til inntektene i vår. Så det er viktig for dem å kunne få gå på jobb, da det nærmest har vært et yrkesforbud. Nå får utøverne litt flere muligheter, selv om det fremdeles er litt begrenset, forklarer Slokvik.

Hynne tjente ikke noen penger på onsdagens seier, men hun påpeker at det ikke er det som er viktig nå. Mange stevner og konkurranser stiller dårligere nå fordi de taper inntekter på å ikke ha publikum, for eksempel.

– Når vi konkurrerer nå er det først og fremst for konkurransetreningen, som er viktig for mitt store mål, nemlig OL i Tokyo. Jeg er idrettsutøver på fulltid, og sånn sett så har konkurransene indirekte økonomisk betydning, selv om jeg ikke får særlig med premiepenger. Vi får økt eksponering, og det er viktig for mine sponsorer som finansierer min idrettsutøvelse, forklarer Hynne.