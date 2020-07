Fjernet slaveri-referanse fra bandnavnet – går til sak mot svart artist som bruker det nye navnet

Tidligere i år ble det kjent at countrybandet Lady Antebellum byttet navn til Lady A. Dette ble ifølge det prisvinnende bandet gjort fordi det latinske ordet antebellum, som betyr «før krig», ofte forbindes med den amerikanske borgerkrigen og slaveriet i USA.

Navneendringen skjedde i etterkant av George Floyds dødsfall under en pågripelse i USA, og de store demonstrasjonene mot politivold som ble arrangert verden over.

Prisvinnende

– Øynene våre har åpnet seg for urettferdighetene, ulikheten og skjevhetene mørkhudede kvinner og menn har møtt og fortsetter å møte hver dag. Nå har blindsoner vi ikke en gang visste at eksisterte, blitt avslørt, uttalte bandet i sammenheng med beslutningen i juni.

Bandet ble startet Nashville i 2006 og består av medlemmene Hillary Scott (34), Charles Kelley (38) og Dave Haywood (37). Bandet har vunnet flere «Grammy»-priser og toppet listene verden over med sanger som «Need You Now», «I Run to You» og «What If I Never Get Over You».

Krevde millioner

Bandet fikk mye skryt for dette, men allerede dagen etterpå oppsto et problem, skriver New York Times: det nye bandnavnet var allerede i bruk av en afroamerikansk kvinne, og soulsangeren Antia White har laget musikk under navnet Lady A i over 20 år, skriver nyhetsbyrået AP. White har tidligere uttalt at hun synes lite om at hun ikke ble konsultert før bandet skiftet navn.

Today, we connected privately with the artist Lady A. Transparent, honest, and authentic conversations were had. We are excited to share we are moving forward with positive solutions and common ground. The hurt is turning into hope. More to come.#LadyABluesSoulFunkGospelArtist pic.twitter.com/P3uyhfO3gX — Lady A (@ladya) June 15, 2020

– Dette er livsverket mitt, uttalte hun da.

– De bruker navnet på grunn av en Black Lives Matter-hendelse, som for dem kun er et øyeblikk. Om det betydde noe for dem, ville det gjort det før. George Floyds dødsfall burde ikke være nødvendig for å få dem til å skjønne at et navn med slavereferanse er en dårlig idé, uttalte hun til Rolling Stone.

En representant for White krevde over 93 millioner kroner fra bandet om de skulle komme til enighet.

Som følge av navnekonflikten, har partene den siste tiden vært i tett dialog for å finne frem til en løsning, og bandet har blant annet delt bilder av en videosamtale mellom partene. Ifølge nyhetsbyrået har samtalene brutt sammen, og countrybandet saksøker nå countryartisten.

– Vi er lei oss for at vårt håp om å bli enige med Anita White er ved veis ende, uttaler gruppen.

De krever ikke penger, men vil at en dommer stadfester om at de ikke bryter med hennes varemerke.

Trioen argumenter at de har brukt Lady A som kallenavn siden kort etter oppstarten i 2006, og sier at de kan dokumentere at de registrerte navnet for bruk i 2010.

– Da var det ingen motstand eller klager fra enkeltindivider eller selskaper, inkludert fra White, skriver bandet i søksmålet.