Brukte pengene moren svindlet fra jobben på rådyre hester og eiendommer – nå er barna dømt

Kjernen i saken til de tre barna til den svindeldømte dansken Britta Nielsen har dreid seg om hvorvidt de skjønte at de over 50 millionene de fikk stammet fra kriminelle handlinger.

Danske Britta Nielsen (65) ble tidligere i år dømt til over seks års fengsel for å ha svindlet til seg 111 millioner danske kroner. Svindelen skjedde over en 25-årsperiode, og foregikk da hun jobbet for det danske barne- og sosialdepartementet. Mye av pengene skulle brukes på svake grupper i Danmark, og ble brukt på alt fra en safari-villa i Sør-afrika til flere landområder.

Torsdag falt dommen mot hennes tre barn.

Kjernen i saken har dreid seg om hvorvidt Jimmy Hayat, Jamilla Hayat og Samina Hayat burde undersøkt om de over 50 millionene danske kroner de hjalp sin mor med å bruke over en 11-årsperiode stammet fra kriminelle handlinger.

Kjøpte hester

Blant annet kjøpte moren flere dyre spranghester, ga penger og kjøpte eiendommer til barna sine.

Påtalemyndigheten har ikke anklaget dem for å være en aktiv part i morens svindelvirksomhet, men mente de burde ha skjønt at det var noe galt, ettersom moren jobbet i offentlig sektor og faren deres heller ikke jobbet i et høyt lønnet yrke.

– De tre tiltalte blir omtalt som barn, men retten bør huske på at de er voksne mennesker, lød det i påtalemyndighetens sluttprosedyre.

Påtalemyndigheten krevde fengselsstraff for alle tre, med en strafferamme på 1,5-4 år i fengsel. Nielsens sønn Jimmy Hayat er også tiltalt for å være i besittelse av overgrepsbilder av barn som ble funnet på laptopen hans. Han nekter straffskyld for dette.

Beskrives som naive

I en analyse hos danske DR i forkant av dommen skriver rettskorrespondent Trine Maria Ilsøe at det er uvanlig at forholdet mellom mor og barn granskes på slikt vis i helerisaker.

– Og i de saker hvor det har vært tilfellet har det vært tydelige tegn på at heleren har kjent til svindelen. Det er den ikke her, skriver hun, og argumenterer videre at saken derfor er prinsipielt viktig.

Ilsøe har observert barna fra rettsalen i Glostrup den siste tiden, og sier at de tre søsknene har virket å være naive.

– Men jeg og alle andre har også sittet i retten med en sikker viten om at deres mor er en dømt storsvindler, skriver hun.

Forsvarer: – Visste ingenting

Ifølge de tre forsvarsadvokatene til Nielsens barn har deres klienter ikke visst noe som helst om hvor pengene kom fra, og ønsker dem frifunnet. Til DR opplyser advokatene at barna har spurt moren, og at deres feil har vært at de trodde på den nå dømte kvinnens forklaring.

– Britta var en kald og kynisk svindler. Hun var dyktig til å svindle sine nære, og svindlet naboen, venninner, banken, ektemannens kolleger, statsrevisorene og sin egen sjef. Er det så urimelig å anta at hun også svindlet sine egne barn? har forsvarsadvokat Peter Secher tidligere uttalt.

Jimmy Hayats advokat Jan Schneider har tidligere uttalt i retten at det vil være riktig å dømme han for pengene som ble brukt da han hjalp moren da hun var på flukt i Sør-Afrika i oktober for to år siden, der han deriblant kjøpte et hus og hentet ut hundretusenvis av kroner i kontanter. Ifølge Schneider burde retten huske på at det er en naturlig reaksjon å hjelpe sin mor når hun ber om hjelp.

Kun én møtte

Under domsavsigelsen torsdag møtte kun sønnen Jimmy Hayat, skriver DR, og kanalen nevner at søstrene kan ha valgt å følge avgjørelsen hjemmefra. Deres advokater satt i salen.

Kort tid etter at rettsmøtet startet klokken 13 ble det klart at:

Samina Hayat er dømt til fengsel i tre år og seks måneder.

Jimmy Hayat får en straff på to år og seks måneder.

Jamilla Hayat er idømt et år og seks måneder fengselsstraff.

I SØR-AFRIKA: I slutten av 2018 møtte nå dømte Britta Nielsen i retten i Johannesburg i Sør-Afrika. Foto: Themba Hadebe

De er alle dømt for grovt heleri. Straffen er ifølge dommeren ubetinget. Rettens avgjørelse var enstemmig, skriver DR. De tre er også dømt til å betale saksomkostningene.

Dommer Henrik Munkholm sier at de legger til grunn at de tiltalte, i alle fall i en viss grad, har vært kjent med at gavene deres mor delte ut, deriblant i form av hester og biler, ifølge dansk TV 2.

– Jamila må ha innsett at hennes mors penger stammet fra kriminelle forhold, lød det i dommen, ifølge DR.

Det samme mener dommeren om søsteren, som fikk størstedelen av midlene. Hun har mottatt over 37 millioner danske kroner av sin mor. Retten har ikke trodd på hennes forklaring om at hun ikke la seg opp i økonomi, og lot moren ta seg av dem. Dommeren påpeker at Samina Hayat har logget seg på sin bank over 400 ganger med via den offentlige tjenesten Nem-id, samt at hun selv har kjøpt hester for flere millioner på auksjon, skriver dansk TV 2.

Alle tre anket

Nielsens to døtre valgte å anke saken til landsretten umiddelbart, mens Jimmy Hayat trakk seg først tilbake med sin advokat for å drøfte veien videre. Kort tid etter melder også han at han anker.

FORNØYD: Kia Reumert forteller at hun er fornøyd med rettens beslutning. Bildet er tatt i anledning saken mot Britta Nielsen i 2018. Foto: Claus Bech

Domstolene i Danmark har tre instanser: Byret (hvor søsknene er dømt), landsrett (hvor de har anket til), og Højesteret.

Jimmy Hayat er i byretten delvis frikjent i spørsmålet om overgrepsmaterialet, kun for materialet som ble funnet på en harddisk. De 37 bildene som ble funnet på laptopen hans er han frikjent for.

– Han er meget rolig og fattet. Han er selvfølgelig ikke tilfreds med straffen, og derfor har vi valgt å anke den til landsretten, sier forsvarer Jan Schreider til TV 2 Danmark.

Konfiskerer biler og hus

Ifølge dommer Munkholm har retten besluttet å beslaglegge verdier hos de tre, deriblant midler de har i banken, en leilighet Jamila Hayat kjøpte i 2009, og som søsteren har bodd i siden 2018, samt flere biler.

Kia Reumert i påtalemyndigheten sier seg fornøyd med dommen.

– Retten må ha innsett at pengene stammet fra kriminalitet. Retten har vært enige med oss i at når man kommer fra en familie med en helt vanlig økonomi, så kan det ikke ha vært så mye penger der som det har vært, sier hun.