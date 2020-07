Djokovic om kritikken: – Det er en heksejakt

Det har stormet rundt tennis-stjernen Novak Djokovic den siste tiden. Først ble flere av deltagerne i hans egen tennis-turnering, Adria Tour, smittet av korona. Før verdenseneren selv testet positivt.

Kritikken mot den 17-dobbelte Grand Slam-vinneren har ikke latt vente på seg. Australske Nick Kyrgios var en av dem som reagerte sterkest på at turneringen i det hele tatt ble spilt. 25-åringen sa blant annet: «Ikke kall noe av det jeg har gjort for dumt. Dette tar kaken».

I tillegg ble det lekket bilder og videoer på nettet hvor flere av deltagerne ble sett dansende tett i tett på et utested.

Nå anklager serberen kritikerne for å drive en heksejakt mot ham.

– I det siste har jeg bare fått kritikk, og mye av det er ondsinnet. Men det er åpenbart mer enn bare kritikk. Det virker som det er en pågående agenda og heksejakt, sier Djokovic ifølge Reuters.

33-åringen er usikker på om han kommer til å delta i årets U.S Open, som etter planen skal gå av stabelen 31. august.

– Jeg har fremdeles ikke bestemt meg for om jeg skal spille U.S Open. Økningen av registrerte covid-19 tilfeller, i USA og New York, hjelper ikke særlig heller, påpeker Djokovic.

Verdenseneren testet negativt etter å ha tatt en ny korona-test forrige uke, og etter å ha innrømmet at den mislykkede turneringen kom for raskt, gjentok 33-åringen at han hadde gode intensjoner med turneringen.

– Jeg ville bare organisere en humanitær begivenhet for å hjelpe spillere og tennisforbund i regionen (Balkan). Vi overholdt alle lover og regler, men har lært leksen vår nå. Noen ting kunne antagelig blitt gjort på en annen måte, sier Djokovic.

Den første runden av turneringen ble spilt 13. og 14. juni uten regler for sosial distansering. Kampene ble utsolgt og trakk til seg 4000 tilskuere. Uken etter dukket det opp 9000 tilskuere.

Finalen ble avlyst etter at Grigor Dimitrov testet positivt for viruset.