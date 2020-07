– Den store akilleshælen i norsk toppidrett er utøvernes økonomi

Mange toppidrettsutøvere tjener lite, og de som vanligvis klarer seg på egenhånd kan fort slite økonomisk under skadeperioder. Nå tar idrettsstyret grep for at idrettsutøvere skal få et bedre møte med NAV.

Blir du skadet eller får barn som toppidrettsutøver, kan idretten du har valgt ha mye å si for om du får syke- eller fødselspenger, og hvor lang prosessen blir.

Fotball-, håndball- og ishockeyspillere med kontrakt har som regel en enklere vei til å få trygdeytelser enn individuelle utøvere. For å kunne få sykepenger må man kunne dokumentere inntektstap, men det er ikke alltid så lett når inntekten består av premiepenger og private sponsorer.

Mandag fortalte TV 2 om skihopperne Thomas Aasen Markeng (20) og Anders Fannemel (29) sine møter med NAV i forbindelse med korsbåndskader. Markeng har fått avslag på sin søknad og Fannemel har ventet i snart ett år uten å få en avgjørelse i saken sin.

Begge betaler skatt, men har ikke fått en krone i sykepenger.

– De som tjener mye penger finner ordninger når de er skadet eller er ute av drift en periode. Så har du noen på et mellomnivå som betaler skatt, men som ikke får hjelp av det offentlige fordi måten de rapporter inntekt og inntektsuttak på ikke passer inn i regelverket. Så har du den store gjengen som egentlig ikke tjener noe som helst og de har jo ikke disse problemstillingene, de har helt andre problemstillinger, sier toppidrettssjef Tore Øvrebø.

Hvem utøverne skal henvende seg til for å få hjelp i slike prosesser har vært uklart – både for utøverne og systemet rundt.

Ba særforbundene ta ansvar

Tage Pettersen, stortingsrepresentant for Høyre, mener at særforbundene bør bistå utøverne sine for at de skal slippe å havne i slike situasjoner. Han legger vekt på at man ikke kan forvente at utøverne skal ha kompetanse til å få det til på egenhånd.

– Det aller viktigste er at særforbundene, som har den type enkeltutøvere, har en viktig jobb med tanke på økonomisk rådgivning for sine landslagsutøvere, slik at man unngår å komme i denne situasjonen.

Eirik Monsen er advokat for «Norske Idrettsutøveres Sentralorganisasjon - Idrettsutøvernes fagforbund» (NISO) også han mener at særforbundene må ta et større ansvar, og at NISO selv burde bidra mer.

– Jeg tror at regelverket som sådan er ok, men så må vi organisere idretten på en slik måte at de faktisk får de rettighetene de skal ha krav på.

– Flere utøvere opplever at de faller mellom to stoler fordi de tjener penger og betaler skatt, men ikke får noen trygdeytelser. Hva kan man gjøre med dette?

– Det går litt på hvordan man organiserer sin egen virksomhet som utøver, og her har nok både NISO og særforbundene litt informasjonsutfordring overfor utøverne. Vi må være flinkere til å informere utøverne om hvilke rettigheter og regler som gjelder, sier Monsen.

Friidrettsforbundet sendte ballen videre

Friidrettsutøver Filip Ingebrigtsen er blant utøverne som har møtt tunge prosesser i NAV. Da han ble far tidligere i år og skulle søke om fødselspenger, hadde ikke NAV noen retningslinjer som passet for hans yrke som friidrettsutøver.

Friidrettspresidenten er enig med Høyre og NISO om at de har et ansvar for å hjelpe utøverne i slike prosesser, men mener at det er mer effektivt og mindre ressurskrevende om Norges idrettsforbund (NIF) eller Olympiatoppen tar hovedansvaret.

– Dersom hvert enkelt særforbund skal ta denne saken videre inn mot myndighetene, og NAV spesielt, så vil det kreve mye ressurser av totalen – både fra særforbundene og i NAV, sier friidrettspresident Ketil Tømmernes.

– Det er viktig at det er et apparat som klarer å følge opp utøverne i de forskjellige individuelle livssituasjonene de er i. Der har særforbundene et ansvar, myndighetene et ansvar, også er det effektivt å følge opp dette gjennom Olympiatoppen eller NIF. Istedenfor at hvert enkelt særforbund skal kjøre over 50 parallelle løp, er det bedre å heller kjøre ett løp gjennom sentralleddet, sier han.

– Vi tar med glede imot den utfordringen

Olympiatoppen har i utgangspunktet ingen økonomisk veiledning av toppidrettsutøvere, men vet at dårlig økonomi ofte er et problem for Norges beste idrettsutøvere.

– Vi tar med glede imot den utfordringen. Dette har vi jo tenkt på en stund for den store akilleshælen i norsk toppidrett er utøvernes økonomi. Veldig mange utøvere har veldig lave inntekter, noen har ok inntekter og noen få tjener mye penger, sier toppidrettssjef Tore Øvrebø.

Øvrebø forteller at idrettsstyret har nedsatt et utvalg som skal kartlegge hvordan det står til med økonomien til utøverne og diskutere mulige tiltak for å gjøre det bedre. Etter TV 2s oppslag om utøvernes utfordringer med å få syke- og fødselspenger, vil de nå sette problematikken på agendaen til utvalget og prøve å finne forslag til løsninger.

Ifølge toppidrettssjefen tjener en tredjedel av Olympiatoppens over 200 stipendutøvere under 100 000 kroner i året. 60 prosent tjener under 250 000 kroner.

– Der snakker vi om ned mot fattigdomsgrensen som er definert i EU. Det er en veldig spesiell situasjon at utøverne har så dårlig økonomi i snitt. Det er en hemsko for at vi skal kunne opprettholde det flotte prestasjonsnivået vi har i norsk idrett. Det må vi få gjort noe med.

– Høyre, NISO og Friidrettsforbundet mener at økonomisk rådgivning er en av tingene som kan hjelpe utøverne relativt raskt. Hvem burde i så fall stå for rådgivningen?

– Der tror jeg vi må snakke sammen og få en arbeidsfordeling. Det er jo utøverne og særforbundene som har kotraktsamarbeidet, vi har ingen utøvere – vi hjelper særforbund til å holde høyere kvalitet på toppidrettsarbeidet. Vi har ikke en direkte relasjon til utøverne på den måten, men der må vi finne en fornuftig arbeidsfordeling. Jeg skjønner godt at 54 forbund ikke bør jobbe med dette på egenhånd og prøve å finne egne løsninger, så vi må finne en kollektiv måte å løse det på.

– Jeg har jo hørt mye før

Anders Fannemel synes at det er bra at trygdeutfordringene blir satt på agendaen, men er likevel skeptisk til om det holder.

– Jeg har jo hørt mye før, om hvem som skal ha ansvaret og sånt, men jeg føler at jeg har gjort alt jeg kan riktig, sier han.

Hopperen kan fremdeles ikke hoppe på ski og hadde håpet at han skulle slippe å tenke på penger.

– Det har jo blitt en del hundre tusen i skatt de siste fem-seks årene. Jeg skjønner ikke helt hvorfor det skal ta så lang tid med min sak. Jeg er jo bare en frilanser som hopper på hopplandslaget, reiser rundt og prøver å hoppe bra på ski og vinne hopprenn – egentlig uten å tenke på penger. Måten vi får livet til å gå rundt på er å tjene premiepenger. Har jeg uflaks og skader meg, synes jeg at jeg skal ha rettighet til å få sykepenger. Jeg var vel sykemeldt i ni måneder, selv om jeg i praksis fremdeles er ute av drift til å hoppe på ski.

Fannemel mener at det er viktig at det kommer en god løsning som gjør at utøvere får sykepenger siden mange toppidrettsutøvere blir skadet i løpet av karrieren.

– Det er jo bra at det kanskje blir gjort noe og få bestemt hvem som skal hjelpe utøverne. Man må være forberedt til en sånn (skade)situasjon som jeg er i, og mange har vært i før, og det kommer til å komme flere, dessverre, sier han.

Skiforbundet ønsker ikke å stille til intervju, men har følgende kommentar til saken:

«Vi ønsker å finne ut mer om sakene som omhandler våre utøvere før vi uttaler oss mer detaljert. Det kan være ulike utfordringer for hver enkelt utøver. Helt generelt ønsker vi naturligvis at alle våre utøvere skal ha en økonomisk trygghet, selv om de blir skadet eller om det er andre forhold som påvirker karrieren.»