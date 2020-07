Ferien er her med full tyngde. I år blir det Norgesferie for de fleste av oss – og det behøver slett ikke være noen nedtur. Snarere tvert i mot. Norge er et fantastisk vakkert land med mye og variert natur.

Naturlig nok bruker de fleste av oss bilen for å komme seg rundt. Det er derfor ventet langt flere norske biler på veiene i sommer.

– Nær én av fire vestlendinger skal på bilferie i sommer, sier Roger Ytre-Hauge, fagsjef på motor i Frende Forsikring.

17 prosent i Nord-Norge, 16 prosent i Midt-Norge og 15 prosent på Østlandet, Sørlandet, Telemark og Vestfold oppgir det samme.

Tallene kommer frem i en fersk undersøkelse Norstat har gjennomført for Frende. I Oslo oppgir én av ti at det er bilferie som står på planen.

UP forberedt på en travel sommer

UP er klar i sin oppfordring:

– Mange bilister er på ukjente veier og mange kan også være ute i bobil eller med campingvogn for første gang. Vi ber derfor alle trafikanter om å ta hensyn til hverandre i trafikken, sier UP-sjef Steven Hasseldal.

UP vil også minne om at det er viktig at du sjekker at du faktisk har lov til å kjøre bobilen, båthengeren eller campingvognen på det førerkortet du har. Her kan tilhengerappen til Statens vegvesen være til god hjelp.

Både UP og forsikringsselskapene er forberedt på en travel sommer.

– Veihjelp og bilberging er typisk for juli og august. Her ser vi 30 prosent flere saker enn snittet ellers i året, forteller Ytre-Hauge.

De vanligste årsakene

Motortakstsjef i Frende, Svein Monsen, har forklaringen på økningen:

– Skjer det noe med bilen er det vanskeligere å håndtere når du er langt hjemmefra. Ikke kan du få hjelp av naboen eller noen du kjenner, og du vet ikke nødvendigvis hvor nærmeste verksted er, sier han.

Mange får veihjelp et stykke hjemmefra, men gjerne med noe som er enkelt å fikse.

Flatt batteri, motortrøbbel, punktering (der du ikke får skiftet dekk selv) og nøkler innelåst i bilen, er blant de vanligste årsakene til behov for veihjelp.

Noen gode tips

For å unngå overraskelser på langturen, kan det være greit å ha gjennomført service på bilen i god tid før turen starter.

Monsen råder nordmenn til å forberede seg mentalt på hva som kan skje underveis.

– Tenk igjennom hva du skal gjøre om du blir stående langs landeveien, enten med motorstopp eller i lang kø.

– Ha telefonnummer til veihjelp lett tilgjengelig og ta med litt mat og rikelig med drikke. Det blir fort varmt om bilen stående i sola, sier han.

Stress ned og hold køen

Underveis gjelder det å tilpasse kjøringen etter forholdene. I undersøkelsen fra Frende svarer seks av 10 at de blir hissige eller stresset når de kjører bil.

– Vær oppmerksom i trafikken, ta hensyn til andre trafikanter og stress ned. Står du i kø, så hold køen. Utålmodige bilister kan fort finne på å ta sjanser, som for eksempel en farlig forbikjøring, sier UP-sjefen.



Har sett mye rart

Frende erfarer at uoppmerksomhet i trafikken er årsak til mange uhell i trafikken.

– Når du kjører bil, skal du kjøre bil, ikke holde på med telefon, radio og GPS, aviser eller barbering. Vi har sett mye rart i skademeldingene, sier Ytre-Hauge.

Vanligvis er trafikken på norske veier roligere i feriemånedene, og antall bilskader 10 prosent under normalen. Noe av forklaringen på det, er mindre rushtrafikk og hverdagsstress.

De fleste ulykker i et normalår skjer en helt vanlig ukedag når du må rekke barnehagen eller et møte.

