Bestiller du ferieturen i dag, kan det fort bli veldig dyrt

Fredag holder regjeringen en pressekonferanse der det trolig åpnes opp for å reise til flere ferieland i sommer. Forsikringsselskapet IF advarer mot å la seg friste til å bestille reise allerede torsdag.

Karanteneregler, isolasjon og reiseregler. Dette er siden mars i år blitt noe nordmenn har måttet forholde seg til i hverdagen på en helt ny måte.

Allerede siden før 12. mars har det vært regler knyttet til reiser til utlandet for alle nordmenn, men fredag er det ventet at regjeringen vil gi grønt lys for reiser til flere Syden-land.

Om vi gjør som danskene, betyr det at det kan komme grønt lys for reiser til ferieland som Hellas, Kroatia og Spania.

Men dersom du lar deg friste av lave priser allerede torsdag, kan det koste deg dyrt, ifølge Andreas Bibow Handeland, kommunikasjonsrådgiver hos IF forsikring.

– Vi har hele tiden sagt vi følger regjeringens retningslinjer slavisk. Det er for å gi forutsigbarhet for våre kunder, sier han.

De vil derfor justere reiseforsikringene etter det som blir offentliggjort fredag.

Dette betyr at dersom du bestiller en reise til et sted regjeringen har gitt grønt lys for, så vil forsikringen gjelde.

Kan bli dyrt

Men når du bestiller reisen, er også viktig. Situasjonen med koronapandemien rundt om i Europa utvikler seg stadig, og reiserådene kan raskt forandres.

Torsdag ligger det ute en rekke reiser til salgs for en billig penge. Prisutviklingen for reiser er ventet å følge etterspørselen, altså kan den stige når de nye rådene blir kjent.

– Dersom du bestiller en reise til et sted der situasjonen utvikler seg, og du plutselig ikke kan reise likevel, så er det viktig når du bestilte reisen, sier Handeland.

For dersom du da bestilte reisen torsdag, før destinasjonen hadde fått grønt lys, så vil ikke forsikringen gjelde.

– Dersom du bestilte etter regjeringens reiseråd så vil du ha handlet i god tro. Dersom du bestilte den tidligere, derimot, så vil du ikke få noen penger tilbake, sier han.

Handeland advarer også sterkt mot å faktisk legge ut på reise til et land regjeringen ikke har åpnet opp for.

– Dersom du trosser reiserådene og blir lagt inn på sykehus, eller noe skjer, kan du fort bli sittende igjen med en million-regning, sier han.

Reiste likevel

TV 2 fortalte onsdag om Torild Moland, redaktør i Magasinet Reiselyst, som har tatt med seg familien til Kroatia.

– Det var nå vi hadde fri, og vi er tilbake etter de nye reiserådene. Vi tar sjansen, og dersom vi må i karantene når vi kommer hjem, så går det fint, sa Moland til TV 2.

Ifølge Handeland er det likevel risikabelt å gjøre dette, rett og slett fordi reiseforsikringen ikke gjelder.

– Det blir svært kostbart om noe skjer, understreker han.

Forsikringsselskapene IF og Europeiske har gjennomført en spørreundersøkelse blant nordmenn for å få klarhet i hva nordmenn er mest bekymret for ved reiser denne sommeren.

De tingene nordmenn er mest bekymret for er følgende:

Å havne i isolasjon i utlandet Å havne i karantene når de er tilbake i Norge Den politiske situasjonen i landet Å få sykdom som følge av covid-19 Krig, terror og naturkatastrofer

– Som vi ser er folk mer opptatt av de praktiske tingene rundt viruset og de økonomiske situasjonene, enn den faktiske sykdommen. Å få sykdommen ligger på fjerdeplass på listen over det folk er mest redde for, sier Handeland.

Han håper nå at nordmenn smører seg med tålmodighet og ikke tar unødvendige sjanser i sommer.

– Det er lett å skjønne at folk ser sitt snitt til å spare noen kroner på å bestille reise nå, men vent. Ha is i magen, oppfordrer han.