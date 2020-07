Fotballryktene: Går mot ny kontrakt for Pogba

Ole Gunnar Solskjær og Manchester United håper å få forlenget Paul Pogbas kontrakt. Franskmannens opprinnelige avtale går ut neste år og det har lenge vært spekulert i om 27-åringen er på vei bort fra Old Trafford. Solskjær er klar på at han ønsker å beholde sin midtbanestjerne og sier at han ønsker å bygge et lag for fremtiden. Klubben skal ha startet samtaler med Pogbas agent, Mino Raiola, om en eventuell kontraktsforlengelse. Det melder nettstedet Goal.

Thiago Alcantara har etter rapportene kommet til enighet med Liverpool om en overgang. Det hevder Mirror. Prisen for den spanske midtbanespilleren skal være på om lag 356 millioner kroner, grunnet 29-åringens alder og skadehistorikk.

Chelsea håper deres to tyske spillere, Timo Werner og Antonio Rüdiger, gjør at supertalentet Kai Havertz vil slutte seg til Chelsea. Det skriver Telegraph. 21-åringen har to år igjen av kontrakten sin med Bayer Leverkusen og har vært klar på at han vil bort denne sommeren.

Norwich kommer til å forlange en sum i overkant av 594 millioner kroner for forsvarer Ben Godfrey. Borussia Dortmund og RB Leipzig er noen av klubbene som er interessert i den engelske 22-åringen. Det hevder Sky Sports.

Kevin De Bruynes agent har latterliggjort ryktene om at belgieren er på vei bort fra Manchester City. 29-åringen er ønsket av både Real Madrid og Paris Saint-Germain. Det melder Sporza.

Ajax og Tottenham kjemper om underskriften til Southampton-spiller Pierre-Emile Højbjerg. Det skriver Telegraph. Everton skal også ha vist interesse for dansken – som har en kontrakt som utgår neste år.

Juventus har tilbudt Chelsea to spillere, i tillegg til Aaron Ramsey, for å kunne hente Jorginho. Det hevder Tuttosport. Det har blitt lite spilletid på italieneren etter Premier League-restarten.