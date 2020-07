Trump-møtet i Tulsa bidro trolig til smittebølge

– Vi har nå det høyeste antall smittede, og dere vet at det var flere store arrangementer i de siste ukene som høyst sannsynlig har bidratt til det, sier Bruce Dart, som er helsedirektør i Tulsa.

Han forteller at de i løpet av de siste dagene har fått over 500 nye tilfeller – 261 mandag og 206 tirsdag. Til sammenligning var det 76 og 96 nye tilfeller mandagen og tirsdagen uken før folkemøtet fant sted, melder AP.

Trump holdt sitt første store valgkampmøte siden koronapandemien begynte, i Tulsa i juni. Han er blitt kritisert for å ha trukket tusener av mennesker til et innendørsmøte der bruk av munnbind ikke var obligatorisk.

At Trumps stab var klar over faren, vises av at de krevde at alle måtte undertegne en erklæring om at de var på møtet under eget ansvar og ikke ville saksøke kampanjen om de ble syke av koronaviruset.

Tulsa har hittil registrert 4.500 tilfeller av koronasmitte og 72 dødsfall.

