Glohet Salah herjet med Brighton

Brighton-Liverpool 1-3

Mohamed Salah var den store forskjellen på lagene da Liverpool slo Brighton 3-1 onsdag kveld. Egypteren satte inn kampens første mål etter bare fem minutter. Drøyt 120 sekunder seinere serverte han Jordan Henderson som satte inn 2-0. Et kvarter før slutt styrte han inn 3-1 med hodet.

Den fotrappe angriperen var et konstant uromoment for Brighton-forsvaret. Han kunne scoret både tre og fire mål, men ble flere ganger hindret i siste liten av hjemmelagets oppofrende forsvarsspillere.

– Det var en tøff kamp mot en virkelig god motstander. Vi fortjente de tre poengene, men Brighton hadde sjanser. De er modige. Vi startet virkelig bra, og vi avsluttet virkelig bra. I mellomperioden var vi litt for åpne, men det skyldes at motstanderen var god, sier manager Jürgen Klopp til TV 2.

Etter de tidlige målene kunne det fort blitt stygt for Brighton, men mannskapet til Graham Potter hevet seg kraftig. Det var derfor ikke ufortjent at Leandro Trossard reduserte like før pause.

Etter pause fortsatte sjanse-bonanzaen. Salah var farlig frempå både én og to ganger. Dan Burn kunne og burde satt inn 2-2 da han fikk ballen på nærmest åpent mål, men avslutningen var ikke mye å skryte av.

Det var derimot avslutningen til Salah på 3-1-målet. 28-åringen rev seg løs i feltet og headet hjørnesparket fra Andy Robertson hardt ned i nærmeste hjørne. Det var Salahs 100 målinvolvering i Premier League.

– Er du god nok i fotball, så kan du alt. Mohamed Salah stanger inn et cornermål. Det er meget lekkert, konkluderte kommentator Peder Mørtvedt.

Etter onsdagens oppvisning er Salah oppe i 19 ligamål denne sesongen. Jamie Vardy ligger øverst på toppscorerlisten med 22 mål.