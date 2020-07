– Visste det var veldig alvorlig, men det ble et sjokk

– Det ble jo et enormt sjokk for meg, som for alle andre, tenker jeg, sier Atle Skårdal til TV 2.

Han jobber nå i Det internasjonale skiforbundet (FIS). På 1990-tallet var han en del av det norske alpinlandslaget som til tider herjet i løypene. Skårdal var best i Super-G og utfor, mens Finn Christian «Finken» Jagge hadde sin styrke i slalåm. De var like gamle.

Torsdag mottok Skårdal dødsbudskapet med stor sorg.

– Jeg fikk for så vidt en liten forvarsel gjennom beskjed fra andre alpinkompiser, som hadde vært i kontakt med Trine-Lise og fått beskjed om at det var veldig alvorlig med Finken. Det ble jo likevel et fryktelig sjokk da beskjeden kom i dag, sier 54-åringen.

Han har lest det som er blitt sagt fra andre som kjente Finn Christian Jagge.

– Alle har det samme bildet av Finken. For meg så var han et naturlig midtpunkt i den gjengen vi var på begynnelsen av 90-tallet. Han var en veldig åpen person, og alltid i godt humør. Han hadde alltid en morsom replikk på lager og var alltid et naturlig midtpunkt.

Selv om Jagge forbindes med mye spøk og godt humør, imponerte disiplinen hans Skårdal.

– Han var veldig konsekvent, hard med seg selv og kjørte et veldig tøft regime for å bli god.

– Vanskelig å finne ord

Han er også imponert over hvor bra han håndterte skadeproblemene sine.

– Han hadde også mye smerter i forbindelse med skader. Spesielt korsbåndet og kneet var problematisk, men der var han veldig hard med seg selv. Det var aldri noe klaging.

Jagge tok OL-gull i Albertville i 1992. Men det ga ham aldri noen stjernenykker, forteller Skårdal.

– Han var akkurat den samme personen før og etter gullet. Han var en veldig standhaftig karakter.

Nå tenker Atle Skårdal på de som er igjen.

– Det er vanskelig å finne de rette ordene i en sånn sammenheng. Det må jo være helt forferdelig for familien. Han har jo ikke gamle barn heller. Dette er jo aller verst for de nærmeste som han etterlater seg.