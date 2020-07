Statsminister døde etter å ha besvimt under regjeringsmøte

Elfenbenskystens statsminister, Amadou Gon Coulibaly, skal ha besvimt og dødd under et regjeringsmøte onsdag.

Det melder flere lokale medier, deriblant Jeune Afrique. Coulibaly skal ha begynt å føle seg dårlig under et regjeringsmøte, og blitt fraktet til et privat sykehus, skriver Financial Afrik.

Dødsfallet er bekreftet av myndighetene, skriver nyhetsbyrået AFP. Statsministerens offisielle Facebook-side bekrefter at han deltok på et møte i Ministerrådet onsdag.

61-åringen hadde nettopp returnert til landet etter å ha mottatt medisinsk behandling for hjerteproblemer i Frankrike i to måneder.